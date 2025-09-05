Tulladministratör Till Ntex!
2025-09-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Drivs du av att ha en bred och mångsidig tjänst? Har du tidigare erfarenhet av tulladministration, antingen inom import eller export? Lockas du av tanken att vara en integrerad del av ett samarbetsvilligt team? Då kan tjänsten som Tulladministratör hos NTEX vara något för dig!
Om NTEX
NTEX startades för att erbjuda ett svenskägt alternativ på marknaden. Genom förvärv och organisk tillväxt är NTEX nu ett av Sveriges största privatägda speditionsföretag med över 3,8 miljarder kronor i omsättning. Bolaget äger runt 1750 trailers för godstransporter samt omlastnings- och logistikterminaler och egna dragbilar.
Om tjänsten som Tulladministratör
Som tulladministratör hos NTEX kommer du att ingå i ett roterande schema som ger dig en gedigen grund för din framtida utveckling. Denna roll omfattar hanteringen av import, export, transiteringar och kundsupport, där du kommer i kontakt med alla marknader, trafikslag och samtliga typer av gods som NTEX hanterar. I rollen hanteras allt från dagliga rutinmässiga tulluppgifter till komplexa ärenden som kräver samverkan med övriga avdelningar. I din roll förväntas du hitta optimala lösningar för kunder, vilket kan inkludera utförande av fakturakontroller, deklarationer, transitering av gods samt att arbeta i enlighet med restriktioner, lagar och regelverk kopplade till tullhantering.
Du kommer att vara en del av ett växande team bestående av 6 medarbetare med varierande bakgrund och erfarenheter att dela med sig av. En majoritet av teamet är lokaliserade i Göteborg, medan resterande medarbetare finns i Helsingborg och Märsta. I tjänsten kommer du att utgå ifrån NTEX nyrenoverade luftiga kontor placerad i Arendal, där du har nära till kollektivtrafiken.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Hantera tullprocesser inom import, export och transiteringar.
Tillgodose kunders behov i form av kundsupport.
Om dig
Vi söker dig som har minst några års erfarenhet inom tulladministration, antingen inom import- eller exportärenden. Om du även har tidigare erfarenhet av transitering, tullager eller tullhantering relaterat till livsmedelsprodukter är det fördelaktigt. För att lyckas i tjänsten behöver du behärska svenska och engelska flytande samt besitta god datorvana då du kommer arbeta i ett flertal system och program parallellt.
Som person är du noggrann och detaljerad i ditt arbete, vilket möjliggör korrekt tolkning av lagtexter och regelverk inom tulladministration. Vi är intresserade av dig som är nyfiken och trivs med att arbeta flexibelt och brett. Dina starka kommunikativa färdigheter kommer till sin rätt i kundsamtal, där förmågan att anpassa ditt språk och vara lyhörd gentemot kunders behov är avgörande. Inom teamet ser vi att du är en dedikerad lagspelare som alltid sätter laget före jaget.
Viktigt för tjänsten är:
Arbetserfarenhet av tulladministration, antingen inom import- eller exportärenden.
Att du är noggrann, nyfiken, kommunikativ och en lagspelare.
God datorvana och flytande språkkunskaper i svenska och engelska.
Start: Enligt överenskommelse.Omfattning: Tillsvidareanställning, 100%.
Placering: Arendals Skans 7, 418 79 Göteborg.
Lön: Enligt överenskommelse.
Finner du tjänsten som Tulladministratör till NTEX intressant? Skicka in din ansökan idag då vi går genom ansökningar löpande. Vi på Needo ser fram emot att höra från dig!
