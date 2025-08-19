Trygghetssamordnare
2025-08-19
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning finns i västra Stockholm med närhet till natursköna områden och goda kommunikationer. Vi är cirka 1700 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till stadsdelsområdets invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Vår styrka är att den mångfald som finns bland invånare även finns hos våra medarbetare. Tillsammans gör vi skillnad!
Välkommen till oss
Nu söker vi en trygghetssamordnare som brinner för att arbeta med brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser i vårt område.
Är du den som har goda kunskaper och erfarenheter av att arbeta för ett tryggt samhälle för de som bor, besöker och verkar i området och kan ta vid och fortsätta den utveckling som pågått ett par år?
Vi erbjuder
Du erbjuds en attraktiv arbetsgivare där du kommer att möta många olika professioner. Du kommer att ingå i enheten Trygghet och civilsamhällessamverkan inom avdelningen för verksamhetsstöd och stadsmiljö. Enheten är en välmående arbetsgrupp som arbetar med många olika uppdrag. Enheten arbetar med att stötta förvaltningens olika verksamheter och att i nära samverkan med andra förvaltningar inom Stockholms stad, civilsamhället samt lokala näringsidkare arbeta för att invånare, besökare och verksamma i stadsdelsområdet ska få de bästa förutsättningarna för att bo, besöka och verka i ett tryggt och attraktivt Hässelby/Vällingby.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag, möjlighet till semesterväxling och flextidsavtal för att du ska trivas och kunna balansera arbete och fritid på bästa sätt.
Din roll
Som trygghetssamordnare i Hässelby Vällingby stadsdelsförvaltning ansvarar du för att:
• Ansvara, driva och samordna förvaltningens trygghetsarbete utifrån stadens trygghetsprogram och samverkansöverenskommelse mellan förvaltningen och lokalpolisen.
• Ansvara, samordna och leda arbetet för ett tryggare Hässelby/Vällingby tillsammans med andra viktiga aktörer som fastighetsägare, näringsidkare och civilsamhälle.
• Samordna, planera och leda förvaltningens arbete med platssamverkan och trygghetsvandringar i stadsdelsområdet.
• Ge stöd och vara sakkunnig inom trygghetsarbetet i förvaltningen.
• Representera förvaltningen i stadens centrala trygghetsarbete.
• Representera förvaltningen i regionala och nationella nätverk.
• Ansvara för samordning, stöd och uppföljning av kommunens arbete med brottsförebyggande frågor enligt föreslagen lag om kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete.
• Ansvara för rapportering och uppföljning av övergripande verksamhetsmål mål samt medverka i förvaltningens ILS grupp.
Din kompetens och erfarenhet
För tjänsten relevant utbildning från universitet/högskola eller YH-/KY-utbildning alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Erfarenhet av brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.
• Kunskaper om lagar, bestämmelser och metoder inom brottsförebyggande och trygghetsskapande området
• God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
• God förmåga att samverka samt att leda samverkan.
• Strukturerad.
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation
• erfarenhet av att ha arbetat med trygghetsskapande åtgärder inom geografiskt avgränsade områden
• erfarenhet av preventivt arbete på strategisk nivå
• erfarenhet av att driva förändringsarbete/förflyttningsarbete i stora organisationer
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
