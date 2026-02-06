Truckförare till Setra i Färila
Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag och har cirka 900 anställda. I vår koncern ingår sju sågverk, två förädlingsenheter - varav en finns i Storbritannien, huvudkontor och försäljningskontor i Sverige samt sju olika försäljningskontor utomlands.
I våra anläggningar tillverkar vi sågade och förädlade trävaror, samt bioprodukter, av gran och furu från svenska skogar. Med hjälp av stor kunskap, nytänkande, hög industriell kapacitet och smarta processer förvandlar vi skogsråvaran till klimatsmarta produkter av rätt kvalitet för alla våra kunders behov. Och på så sätt hjälper vi fler av våra kunder att bli mer grönsamma, varje dag.
Vi söker nu drivna och positiva truckförare till Setra i Färila som vill stärka upp deras produktion under perioden mars till och med augusti ut. Arbetsuppgifter
Som truckförare hos Setra arbetar du med att flytta virkespaket mellan lagerplatser och produktionsanläggningar.
Dina kunniga kollegor kommer hjälpa dig att komma tillrätta och sprida den kunskap som du behöver för att bli trygg i ditt arbete. Vi har stort fokus på säkerhet, vilket innebär att ordning och reda är en viktig egenskap hos våra medarbetare.
Arbetstider är förlagt till 2-skift.Profil
Då arbetet som truckförare är relativt självständigt ser vi att du trivs i en miljö där du får ta egna initiativ och beslut, men att du även trivs bra i samarbetet med dina kollegor. Du är kvalitetsmedveten och observant, har ett positivt förhållningssätt med hög arbetsmoral samt är plikttrogen. Vidare ser vi att du är ansvarstagande, noggrann och aktivt bidrar till att skapa en trygg och säker arbetsmiljö.
För att passa i rollen behöver du ha truckkort för motviktstruck (B1). Har du erfarenhet från att arbeta med truckkörning ser vi det som meriterande. Vidare ser vi att du har god datorkunskap.
Drogtest tillämpas vid anställning hos Setra TrävarorSå ansöker du
Rekryteringen sker i samarbete med Clockwork, sök tjänsten redan idag då urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Sista dag för ansökan är 2026-02-22.
Varmt välkommen med din ansökan!
För mer frågor angående tjänsten kontakta konsultchef Linnéa Hedenberg
Telefonnummer: 073-351 27 84, email: linnea.hedenberg@clwork.se Ersättning
