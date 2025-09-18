Truckförare till Hitachi i Piteå!
2025-09-18
Är du en erfaren truckförare som vill bli en del av ett sammansvetsat team i en modern industrimiljö? Nu söker vi dig till logistikavdelningen i Piteå.
Uppdraget är på heltid med skiftgång (5-skift eller 2-skift + helg) och sträcker sig från 1 oktober 2025 till 31 mars 2026.
Här får du en viktig roll i fabriken där du ansvarar för att transportera gods både inomhus och utomhus. Godset kan lagras på marknivå eller i ställage, och det krävs därför att du är trygg och säker i din körning.
Arbetet innebär huvudsakligen truckkörning, men även andra arbetsuppgifter kan förekomma vid behov, exempelvis stöttning i andra delar av fabriken. Rollen kräver därför att du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till olika situationer.
Du blir en del av ett team på cirka 15 personer där du samarbetar nära andra truckförare, lagerpersonal och teamledare. Logistikavdelningen ansvarar för mottagning av gods, lagerhållning och skeppning av färdig produkt - och här är du en nyckelspelare.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Köra truck och transportera gods inomhus och utomhus
• Arbeta med lagring och förflyttning av gods i ställage och på marknivå
• Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande säkerhetsrutiner
• Hantera instruktioner och dokumentation på svenska
• Vid behov, stötta med andra arbetsuppgifter inom fabriken
Vem är du?
Vi söker dig:
• Minst 1-2 års erfarenhet från industri- eller logistikmiljö, gärna med truckkörning
• Truckkort (krav)
• Körkort (bil), då körning utomhus förekommer
• Flytande svenska i tal och skrift (krav av säkerhetsskäl)
Som person är du flexibel och öppen för att ta dig an varierande arbetsuppgifter. Du är en god lagspelare med samarbetsförmåga och bidrar med positiv energi och är punktlig. Förmåga att prioritera, arbeta under press och ta egna initiativ värderas högt.
