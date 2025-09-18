Truckförare med D2-behörighet sökes!
I rollen som truckförare är du en av våra allra viktigaste medarbetare. Är du en erfaren D2-förare som är på jakt efter en ny utmaning? Då kan denna roll vara något för dig. Din huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bestå av att transportera gods på ett säkert sätt samt hjälpa till med lastning- och lossning av gods. Arbetet är fysiskt krävande därför krävs det god fysik och att du kan hantera tunga lyft. Arbetet är vid behov 2-3 gånger i veckan med möjlighet att också arbeta mer på andra avdelningar om så önskas. Arbetet är förlagd på natten i norra Stockholm.
Om dig
Tidigare erfarenhet av truckkörning är ett krav för tjänsten. Du trivs av att arbeta i högt tempo och är en samarbetsvillig person som kan arbeta självständigt. För att lyckas i uppdraget är det viktigt att du har ett stort driv och att du utför ditt arbete med stor noggrannhet. Det är också viktigt att du har ett effektivt och strukturerat arbetssätt. Du behärskar svenska i tal och skrift och måste kunna vara tillgänglig för arbete minst 3 dagar i veckan. Krav för tjänsten är att du innehar truckkort med behörigheten D2. Det är starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet och har kört den typ av truck Vi genomför bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret vid anställning. Om företaget
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering och bemanning utifrån vår största drivkraft - att se dig lyckas och nå dina mål på både kort- och långsikt. Därför kan du lita på att vi gör vårt bästa för att hitta ett jobb som ska passa dig, oavsett om det gäller en tjänst som anställd hos oss eller rekrytering till någon av våra kunder. Med en lokal förankring på ett 40-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi nära dig. Utifrån ett brett kontaktnät och med en god lokalkännedom erbjuder vi ett stort utbud av lediga tjänster som kan passa dig, inom flera branscher. Välkommen till Sveriges lokalaste rekryterings- och bemanningsföretag du också.
Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att maila dina frågor till Ioanna Papadopoulou på ioanna.papadopoulou@onepartnergroup.se
.Alla ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
