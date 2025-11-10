Truckförare | Lernia | Falköping
2025-11-10
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
eller i hela Sverige
Just nu söker vi truckförare till uppdrag hos våra kunder i Falköping med omnejd.
Här får du chansen att arbeta i en viktig roll inom logistik och materialhantering. Ta nästa steg i karriären och utvecklas tillsammans med oss!Publiceringsdatum2025-11-10Om tjänsten
Som truckförare kan du bland annat ha arbetsuppgifter som att lasta, lossa och transportera material inom lager eller produktionsmiljö. Det är viktigt att du arbetar effektivt och säkert enligt gällande rutiner. Arbetsuppgifterna kan även innefatta orderplock, inventering och enklare administrativ hantering i lagersystem.
Arbetet är förlagt på heltid och arbetstiderna kan variera.
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som har truckkort samt B-körkort, detta är krav för tjänsten. Du är ansvarsfull, punktlig och noggrann i ditt arbete. Du har god förståelse för vikten av säkerhet vid truckkörning och kan arbeta både självständigt och i team. Du trivs i en rörlig och praktisk arbetsmiljö där du får ta stort ansvar.
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som truckförare inom lager, logistik eller industri. Vi värdesätter även en positiv attityd, flexibilitet och ett lösningsorienterat tänkesätt.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och trygghet via vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss - därför erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Under hela din anställning har du en engagerad konsultchef som följer upp din trivsel och stöttar dig i din yrkesutveckling.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med verksamhet över hela landet. Genom vårt breda nätverk erbjuder vi spännande uppdrag hos attraktiva arbetsgivare och ger dig möjlighet att bygga din kompetens och karriär - både på kort och lång sikt.
Hur du ansöker
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Har du frågor eller funderingar? Urval och intervjuer sker löpande - skicka in din ansökan redan idag!
Vid ansökningsproblem och tekniska frågor - kontakta info@lernia.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9596835