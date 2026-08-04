Truckförare | Lernia | Borås
Lernia Bemanning AB / Lagerjobb / Borås Visa alla lagerjobb i Borås
2026-08-04
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, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Vill du köra truck och bidra till effektiva flöden i en modern lagerverksamhet i Borås? Vi söker nu engagerade truckförare till uppdrag hos vår kund. Här får du omväxlande arbetsuppgifter i ett tryggt team och möjlighet att utveckla din kompetens inom lager och logistik.Publiceringsdatum2026-08-04Om tjänsten
Som truckförare ansvarar du för säker och effektiv hantering av gods i lagerhallen. Arbetsuppgifterna inkluderar truckkörning (plock, in- och utleverans), stapling, lastning och lossning, kontroll av gods samt enklare lageradministration. Du samarbetar med övriga i teamet för att säkerställa ett smidigt flöde och hög leveransprecision.
Arbetsvillkor
Placeringsort: Borås
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Visstidsanställning med möjlighet till förlängning
Arbetstider: Dagtid och/eller skift beroende på uppdrag
Formell kompetens
Giltigt truckkort (A/B D1) krävs
Erfarenhet av truckkörning i lager- eller logistikmiljö är meriterande
Grundläggande kunskaper i svenska i tal och skrift
Förmåga att arbeta fysiskt och stå för noggrann hantering av godsDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga. Du trivs med ett tempo där struktur och ordning är viktigt. Flexibilitet och en positiv inställning underlättar i en roll där arbetsuppgifterna kan variera.
Meriterande
Erfarenhet av plocksystem, lagerhanteringssystem (WMS) eller inventering
Körkort B
Vana av att köra skjutstativstruck eller motviktstruck
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och trygghet genom vårt kollektivavtal. Vi erbjuder friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning får du en konsultchef som stödjer din introduktion, följer upp ditt uppdrag och hjälper dig utvecklas i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Vi erbjuder spännande uppdrag hos attraktiva arbetsgivare och stödjer din utveckling både kort- och långsiktigt.Så ansöker du
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Vid frågor, kontakta konsultchef för regionen via e-post: boras@lernia.se
. Urval och intervjuer sker löpande — skicka in din ansökan redan idag!
Bakgrundskontroll
Vissa tjänster kan innefatta bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare kommer du behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7294309-2130377". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Västerlånggatan 17 (visa karta
)
503 30 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
10021677