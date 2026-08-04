Personliga assistenter sökes till kvinna i Sunne
Rullarnas Personliga Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sunne Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sunne
2026-08-04
, Munkfors
, Kil
, Torsby
, Hagfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rullarnas Personliga Assistans AB i Sunne
, Munkfors
, Kil
, Torsby
, Hagfors
eller i hela Sverige
Personliga assistenter till kvinna med autism
Vi söker nu engagerade och omtänksamma personliga assistenter för att stödja en kvinna med autism i hennes vardag.
Tjänsterna är en schemarad på 78% samt en vikarietjänst på 78%. Arbetet innebär dygnspass med sovande jour.
Som personlig assistent kommer du att spela en avgörande roll i att skapa strukturerade och meningsfulla dagar för vår uppdragsgivare. Du kommer att vara en central del av hennes vardag, där ditt stöd och din närvaro gör en verklig skillnad.
Dina arbetsuppgifter omfattar allt från att stödja vår uppdragsgivare i hennes hem med personlig omvårdnad, vardagssysslor i hemmet och till att delta i olika aktiviteter både inomhus och utomhus. Ditt arbete kommer att variera och anpassas efter hennes behov och önskemål. Du kommer att arbeta nära vår uppdragsgivare och hennes befintliga nätverk av stödpersoner, vilket gör att du får en unik möjlighet att bidra till hennes livskvalitet. Vi söker dig som är lyhörd och observant, och som förstår vikten av att bygga en trygg och stabil relation.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med personer med autism, men vi värdesätter även personliga egenskaper och en genuin vilja att göra skillnad. Att du är lugn, stabil, flexibel och pålitlig är egenskaper som vi värdesätter högt. Du bör dessutom vara rökfri.
Om du känner att du är den vi söker, tveka inte att kontakta oss för mer information om tjänsten och hur du kan bli en del av vårt team.
Erfarenhet/Kvalifikationer:
• Erfarenhet av arbete med människor med autism är meriterande
• Utbildning inom vård och omsorg är ett plus
• God kommunikativ förmåga
• Förmåga att arbeta självständigt och i team Publiceringsdatum2026-08-04Dina personliga egenskaper
• Lugn och stabil under pressade situationer
• Flexibel och anpassningsbar
• Pålitlig och ansvarstagande
Vad vi erbjuder dig som anställd:
• En meningsfull och givande arbetsmiljö
• Stöd och utbildning för att växa i rollen
• En stark gemenskap med kollegor och andra professioner inom området
• En schemalagd arbetstid med fokus på balans mellan arbete och fritid
Vi välkomnar ansökningar från personer som vill göra skillnad och vara med och skapa en trygg och positiv vardag för vår uppdragsgivare. Om du är intresserad av denna tjänst, vänligen skicka in din ansökan till oss idag! Om företaget
Rullarnas är lokalt förankrade med kontor i Torsby sedan 2004 och i Karlstad sedan 2014 men verkar över hela Sverige. Ca 65 assistansberättigade har valt Rullarnas som utförare och verksamheten har totalt ca 350 anställda. Rullarnas har sedan 2011 tillstånd av IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, att utföra personlig assistans. Rullarnas mål är att ge både uppdragsgivaren och personal bästa möjliga förutsättningar för att känna sig trygga i sina roller. Rullarnas vision är att erbjuda fler uppdragsgivare personlig assistans av hög kvalitet där de personliga assistenternas kompetens och utveckling är högt prioriterad. Rullarnas ska anordna personlig assistans enligt LSS intentioner och vara måna om att utföra en assistans med högsta kvalitet och alltid respektera uppdragsgivarens önskemål och assistenternas anställningsförhållanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rullarnas Personliga Assistans AB
(org.nr 556920-1022)
686 30 SUNNE Arbetsplats
Rullarnas personliga assistans AB Kontakt
Uppdragsansvarig
Jessica Jardler jessica@rullarnas.se 054-2033316 Jobbnummer
10021667