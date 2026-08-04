Socialsekreterare till mottagningsgrupp barn och familj, vikariat
Vallentuna kommun / Socialsekreterarjobb / Vallentuna Visa alla socialsekreterarjobb i Vallentuna
2026-08-04
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Har du mod att gå före och skapa ett Vallentuna där människor och idéer växer? Bli vår nya kollega i mottagningsgruppen där du får ett meningsfullt arbete och där vi tillsammans går till jobbet för att göra skillnad.
Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som medarbetare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar.
Om verksamheten:
Barn-och familjeenheten består av engagerade medarbetare där merparten har mångårig erfarenhet av arbete med målgruppen. Vi har ett nära chefsstöd, delar på ansvaret och hjälps åt över gruppgränserna. Visionen för barn-och familjeenheten är att vi ska bli bäst på samverkan och att kunskapen om socialtjänstens arbete ska öka bland kommuninvånare och samarbetspartners. Mottagningsgruppen består av fyra mottagningssekreterare samt två TS (tidigt stöd)-samordnare som arbetar förebyggande mot normbrytande beteende. Gruppen är erfaren, engagerad och trivs tillsammans på jobbet.
Som en del i att värna om balans mellan arbete och fritid har vi möjlighet till visst distansarbete. På måndagar har vi kvällsöppet till 18.30 vilket gör att vi slutar 15.00 på fredagar. Dag före röd dag är halvdag och vi har en låg grundbemanning under klämdagar. Vi erbjuder flextid, extern handledning, möjlighet till semesterväxling, friskvårdsbidrag alt. friskvårdstimme samt gratis personalparkering. Arbetsplatsen är centralt belägen i Vallentuna, med bara någon minut från Roslagsbanan och flertalet busslinjer. Kommunkontoret är nytt och modernt med möjlighet till nära samverkan med andra enheter och förvaltningar.Publiceringsdatum2026-08-04Dina arbetsuppgifter
Då en av våra medarbetare går på föräldraledighet söker vi nu en vikarierande socialsekreterare till mottagningsgruppen. Som socialsekreterare i mottagningen arbetar du primärt med att ta emot orosanmälningar och ansökningar, genomför förhandsbedömningar och skyddsbedömningar, ger rådgivning och vid behov hänvisar till andra instanser. I mottagningen ingår även att skriva LuL-yttranden i ärenden som inte redan är pågående samt vid behov genomföra kortare BBiC-utredningar. Mottagningen har ett tydligt samverkansuppdrag både internt och externt. Vi är ofta ute i exempelvis skolor och informerar om socialtjänstens arbete och utgör i stort barn-och familjeenhetens ansikte utåt.
Vi söker dig som arbetat en tid med myndighetsutövning inom barn och unga och känner dig trygg i rollen. Du arbetar självständigt och är van att göra bedömningar och fatta beslut. I din roll är du förtroendeingivande, tydlig och förmedlar ett gott och ödmjukt bemötande. Är du dessutom flexibel och stimuleras av en delvis händelsestyrd arbetsdag är mottagningen rätt plats för dig.Kvalifikationer
För denna tjänst krävs socionomexamen
Erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga
God förmåga att kommunicera på svenska, i tal och skrift
Meriterande: Kunskaper i Signs of Safety och MI samt B-körkort
I denna rekrytering kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper, motivation och engagemang för tjänsten.Dina personliga egenskaper
Du arbetar mot resultat, visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete.
Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information.
Du utvecklar, förbättrar, söker lösningar, lärande och kunskap på eget initiativ.
Du är länken, ger service, visar lojalitet utåt och inåt och omvärldsbevakar.
Gemensamma värderingar syns i ditt bemötande.
Information:
Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. För att ha så goda förutsättningar som möjligt i din medarbetarroll har Vallentuna kommun en medarbetarakademi där du kommer att få utbildning och verktyg.
Anställningen är en visstidsanställning på heltid t.o.m. 2028-01-31 med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning.
Personer som anställs för att arbeta med äldre och vuxna personer med funktionsvariation i hemmet ska visa upp ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Inför all nyanställning utför Vallentuna kommun bakgrundskontroll. Alla som anställs för att arbeta med barn och ungdomar ska lämna registerutdrag ur polismyndighetens belastningsregister, e-tjänst för ansökan via digitalt utdrag eller blakett hittar du på polisens webbplats.
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del av urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss enligt nedan.
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev och CV senast 2026-08-30.
För mer information kontakta:
Christin Björnberg, gruppchef
08-587 854 81, christin.bjornberg@vallentuna.se
Under vecka 33 kontaktas;
Emma Göthe, gruppchef
08-587 851 42, emma.gothe@vallentuna.se
Mer information och fackliga representanter hittar du på https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/arbeta-hos-oss/lokala-fackliga-foretradare/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vallentuna Kommun
(org.nr 212000-0027), https://www.vallentuna.se/
186 86 FÖR VALLENTUNA KOMMUN ÄR DETTA EJ ALKTUELLT Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vallentuna kommun Jobbnummer
10021671