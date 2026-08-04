Integrationsspecialist med erfarenhet av EDI
Randstad AB / Supportteknikerjobb / Göteborg Visa alla supportteknikerjobb i Göteborg
2026-08-04
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Göteborg
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-04Dina arbetsuppgifter
Är du en nyfiken och proaktiv problemlösare som vill anta utmaningen som Integrationsspecialist? Vi söker dig som vill samarbeta i ett dynamiskt team och utveckla tekniska lösningar i ett snabbt växande nätverk. Om du trivs i en miljö präglad av stöd och kunskapsdelning kan detta vara rollen för dig.
Som integrationsspecialist kommer du att spela en nyckelroll i att identifiera och implementera tekniska lösningar som kopplar samman kunders plattformar med globala nätverk. Du kommer att arbeta nära olika avdelningar med allt från konfiguration och formatutveckling till testning och felsökning. Rollen erbjuder goda möjligheter till tvärfunktionellt samarbete och specialisering inom områden som intresserar dig mest. Du kommer att få omfattande utbildning och mentorskap för att stödja din professionella utveckling.
Denna tjänst är en rekrytering till en av våra uppskattade kunder. Här trivs man av många anledningar, dels för att arbetet är utvecklande och innehåller mycket problemlösning men här kommer man även arbeta på ett företag som lägger stor vikt vid att skapa en inkluderande och flexibel arbetsplats med möjlighet att arbeta remote 2-3 dagar i veckan och även arbeta på distans under åtta veckor per år. Det kombinerat med härliga kollegor och samarbeten gör detta till en lockande arbetsplats.
Tjänsten är tänkt att starta under augusti/september.
Ansvarsområden
Vägleda och föreslå "best practice"-lösningar med fokus på skalbarhet, supportbarhet, säkerhet och effektivitet.
Genomföra grundliga gap-analyser.
Bygga och implementera stöd för kunders filformat.
Agera som intressent mot R&D vid utveckling av nya tjänster och lösningar.
Konfigurera, testa, felsöka och implementera kundanpassade lösningar.
Agera teknisk resurs i både lokala och globala kundprojekt.
Koppla kundernas dataplattformar till det globala nätverket.
Driva tvärfunktionellt samarbete med olika team hos vår kund.Kvalifikationer
Vi letar efter dig med följande bakgrund och kompetenser:
Kandidat- eller högskoleexamen inom systemvetenskap, IT eller liknande, kombinerat med viss arbetslivserfarenhet inom området.
Lagspelare med stark samarbetsförmåga.
Analytisk och kvalitetsmedveten.
Förmåga att utföra gap-analyser och förstå krav baserat på data.
Tekniskt nyfiken med öga för detaljer och en ambition att ständigt lära sig mer.
God förståelse för affärsprocesser/flöden och datautbyte på teknisk nivå.
Mycket god kommunikationsförmåga på engelska, både i tal och skrift.
God kommunikationsförmåga på svenska, i tal och skrift.
Krav: Godkänd bakgrundskontroll (kriminal- och kreditupplysning).
Du behöver även ha:
Praktisk erfarenhet av integrationsarbete.
Erfarenhet av XML/XSLT.
Erfarenhet av EDI (e-faktura/order).
Erfarenhet av kommunikationsprotokoll (SFTP, AS2, HTTPS, API etc.).
Kännedom om eller erfarenhet av verktyg och koncept som PEPPOL, Azure DevOps, GitHub och Visual Studio Code.Erfarenheter
JSONAPI
Xml Files
HTTP Secure
Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT)Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/f87bd59a-825a-4000-90b1-2123343e46aa
404 21 GÖTEBORG Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
10021638