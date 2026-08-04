Lärare mot fritidshem med undervisning i idrott och hälsa
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2026-08-04
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Beckombergaskolan är en omtyckt F-6 skola som ligger naturskönt i utkanten av Bromma. Skolan har cirka 480 elever och cirka 75 anställda. Här arbetar kompetenta och lösningsinriktade medarbetare med ett stort intresse och engagemang för elevernas utveckling och lärande. Elever, personal och vårdnadshavare trivs på vår skola.
Inför hösten 2026 så utökar vi vår verksamhet med anpassad grundskola. En verksamhet som kommer att starta i en mindre skala och byggas ut de närmaste läsåren.
På skolan pågår ett utvecklingsarbete kring språk och kunskapsutvecklande arbetssätt och tillgängliga lärmiljöer. Beckombergaskolan är en välorganiserad skola med goda rutiner och arbetssätt.
Vårt tvärprofessionella elevhälsoteam består av specialpedagoger, skolpsykolog, kurator, skolsköterska, beteendevetare och skolledning.
Skolan har mycket fina lokaler och en fantastisk skolgård som erbjuder möjligheter för rörelse och kreativ lek på raster och på fritidstid.
Vår skolrestaurang Matlunden har eget tillagningskök och serverar oss god och näringsrik mat varje dag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Beckombergaskolan, F–6 - Stockholms stad
Din roll
Hos oss kommer du ha en delad tjänst som innehåller undervisning i idrott och hälsa om ca 50% och arbete i fritidshem om 50%.
Som lärare i fritidshem ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp undervisningen i idrott och hälsa samt i fritidshemmet utifrån läroplanens mål. Du bidrar till att skapa en trygg, stimulerande och lärorik miljö där eleverna får möjlighet att utvecklas både socialt och kunskapsmässigt.
Du kommer samarbeta nära med dina kollegor för att skapa en bra lärmiljö och god undervisning.
Det relationella perspektivet är viktigt för oss på Beckombergaskolan. Vi tänker att elever lär sig bäst om de känner sig trygga och har goda relationer till de vuxna på skolan. Så det är viktigt för oss att du värdesätter att skapa goda relationer med våra elever.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som är utbildad och har legitimation för lärare mot fritidshem med inriktning mot idrott och hälsa.
Du är kreativ och nyfiken och vill utveckla idrottsundervisningen så att alla elever får rörelseglädje, självförtroende och tillit till sin egen förmåga.
Du är relationsskapande och bygger förtroendefulla relationer.
Du har ett positivt och lösningsfokuserat förhållningssätt.
Du har ett gott och tydligt ledarskap i elevgruppen.
Du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med kollegor, elever och vårdnadshavare.
Du arbetar strukturerat och skapar tydlighet och trygghet i vardagen.
Du är trygg och stabil i din yrkesroll och möter elever med ett lågaffektivt och lyhört förhållningssätt.
Du har en goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om:
Du har erfarenhet av att arbeta med elever i anpassad grundskola och har god kunskap om NPF.Publiceringsdatum2026-08-04Övrig information
Tjänsten är en semestertjänst
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Styresman Sanders väg 14 (visa karta
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168 60 BROMMA Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Grundskoleavdelningen, Område 1, Beckombergaskolan Kontakt
Annika Kindvall-Lind annika.kindvall-lind@edu.stockholm.se 08-50842762 Jobbnummer
10021649