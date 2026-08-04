Specialistläkare till försäkringsmedicinsk verksamhet
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2026-08-04
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Rehabiliteringsmedicinska kliniken
Vill du använda din specialistkompetens på ett nytt sätt? Är du en analytisk läkare med specialistkompetens inom exempelvis neurologi, allmänmedicin, psykiatri eller ortopedi, har ett gott bemötande och ett intresse för kvalificerat utredningsarbete? Hos oss får du en flexibel tjänst på dagtid vardagar, där du arbetar i ett engagerat tvärprofessionellt team och har möjlighet att bidra till utvecklingen av vår försäkringsmedicinska verksamhet.
Rollen som specialistläkare
Region Jönköpings län är utförare av försäkringsmedicinska aktivitetsförmågeutredningar (AFU) som beställs av Försäkringskassan. Arbetet som specialistläkare innebär att utreda och bedöma i vilken omfattning sjukdom hos den försäkrade leder till funktionsnedsättningar och begränsar aktivitetsförmågan. Syftet är att ge en helhetsbild som även belyser den försäkrades kvarvarande förmåga till aktivitet samt att bedöma medicinsk prognos utifrån pågående och genomförd behandling och rehabilitering.
Utredningarna är i grunden en läkarutredning men vid behov kan utredningen utvidgas till psykolog, fysioterapeut och arbetsterapeut. Det är sedan läkaren som ansvarar för den slutliga dokumentationen av utredningen. En central del av arbetet är att sammanställa resultat och formulera ett utlåtande som är formellt, tydligt och lätt att ta till sig. Samverkan är en naturlig del av vardagen, med gemensamma teammöten och löpande kommunikation i teamet.
För arbetet krävs utbildning i aktivitetsförmågeutredning genom Försäkringskassan. Om du inte har genomfört denna utbildning erbjuder vi den i samband med anställning.
Är du intresserad av utvecklingsarbete kan tjänsten även innefatta uppdrag som processledare där du får du en central roll i att utveckla, samordna och kvalitetssäkra den försäkringsmedicinska processen genom att leda förbättringsarbete, omsätta ny kunskap i praktiken och skapa goda förutsättningar för teamets utveckling. Processledararbetet sker i nära samverkan med kollegor och ledning.
Vi erbjuder dig en flexibel tjänst dagtid vardagar där tjänstgöringsgrad och tjänstgöringsort kan diskuteras. Du har även möjlighet att påverka ditt schema. Utredningarna sker fysiskt på plats i Nässjö eller Jönköping.
Viss dokumentation kan ske på distans enligt överenskommelse. Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde 1 november eller enligt överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
Rehabiliteringsmedicinska kliniken är en länsklinik som sedan 2006 är ackrediterad enligt CARF. Vi strävar hela tiden efter att ligga i framkant, hålla en hög kvalitet och aktivt förbättra verksamheten. I Jönköping bedrivs rehabilitering för både patienter som är inlagda för dygnet runt vård och för patienter som kommer under dagtid. I Nässjö och i Värnamo finns dagrehabilitering och i Nässjö och Jönköping finns försäkringsmedicinsk verksamhet. Teamet på försäkringsmedicin består av psykologer, läkare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och vårdadministratör.
Vi värdesätter att du har ett personcentrerat arbetssätt. Klinikens signum är teamarbete där det är viktigt att du som medarbetare har god samarbetsförmåga och är ansvarstagande.Publiceringsdatum2026-08-04Profil
Vi söker dig som är legitimerad läkare och har specialistkompetens inom applicerbart område, exempelvis neurologi, allmänmedicin, psykiatri eller ortopedi. Tidigare erfarenhet av teamarbete ser vi som positivt. Du har intresse och engagemang att arbeta med fördjupade försäkringsmedicinska aktivitetsförmågeutredningar. Har du genomgått utbildning inom eller har erfarenhet av arbetsförmågeutredningar är det meriterande. Du har goda kunskaper i svenska språket och uttrycker dig väl i såväl tal som skrift.
För att trivas hos oss ser vi att du visar prov på god samarbetsförmåga där du med din kompetens och roll kan relatera till övriga professioner på ett lyhört sätt. Som person är du lugn och trygg, har ett gott bemötande och tar ansvar för dina uppgifter. Du trivs med att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Utredningsuppdraget ställer också krav på mycket god förmåga att vara analytisk och ha förmåga att arbeta med komplexa frågor. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder ett utvecklande och intressant arbete tillsammans med erfarna kollegor! Du kommer arbeta både självständigt och teambaserat tillsammans med olika professioner. Vi värnar om en god arbetsmiljö som präglas av arbetsglädje.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/).
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Lena Connysson, 010-243 30 16. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 30 augusti. Välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "P288/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
10021653