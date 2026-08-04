Gör skillnad varje dag - bli stödassistent på Doktorsvillan i Stenungsund.
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2026-08-04
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Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra kommunala samarbeten.
Kommunen är organiserad i en förvaltning med fyra sektorer. Sektor Socialtjänst innefattar 4 verksamheter; särskilt boende/kommunal hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, ordinärt boende/personlig assistans samt funktionshinder.
Funktionshinderverksamheten i Stenungsunds kommun erbjuder stöd och service enligt LSS och SoL till personer med olika funktionsnedsättningar. Vårt mål är att skapa förutsättningar för delaktighet, självständighet och en meningsfull vardag där varje individ bemöts med respekt för sitt självbestämmande och sin integritet.
Inom sektor Socialtjänst arbetar vi med ett nära samarbete mellan våra verksamheter, vilket kan innebära att du vid behov får möjlighet att arbeta på fler enheter än din ordinarie arbetsplats.
Inom funktionshinderverksamheten i Stenungsunds kommun arbetar vi för att skapa trygghet, delaktighet och självständighet för personer med funktionsnedsättning. Vi erbjuder stöd enligt LSS och SoL och sätter alltid individens behov och möjligheter i centrum.
Vi är stolta över vår gemenskap där vi stöttar varandra, utvecklas tillsammans och har roligt på jobbet.
Nu har du möjlighet att bli en del av vårt team! Vi söker två engagerade stödassistenter, en för tillsvidareanställning och en för ett föräldravikariat.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-04Arbetsuppgifter
På Doktorsvillan får du möjlighet att göra verklig skillnad i människors vardag. Här bor sex vuxna personer med olika funktionsvariationer och individuella behov.
Tillsammans arbetar vi för att skapa en trygg, meningsfull och utvecklande vardag där varje individ ges möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt.
Som stödassistent är du ett viktigt stöd i brukarnas dagliga liv. Du arbetar med individanpassat vardagsstöd utifrån varje persons önskemål, förmågor och behov.
Arbetsuppgifterna är varierande och kan bland annat innebära stöd vid personlig omvårdnad, måltider, matlagning, städning, inköp och andra praktiska vardagssysslor. En stor del av arbetet handlar också om att motivera, uppmuntra och stärka individens egna resurser.
Du bidrar till att skapa möjligheter för en aktiv och meningsfull fritid genom att stödja brukarna i sociala aktiviteter, intressen och gemenskap. I rollen arbetar du utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt där delaktighet, självbestämmande och respekt för den enskildes integritet är självklara utgångspunkter.
Vi arbetar tillsammans för att ge den bästa möjliga omsorgen och stödet till våra brukare. Arbetstiden är förlagd till dag, kväll, helg och jour.
Är du en engagerad och positiv person som vill vara med och skapa en meningsfull vardag för andra? Då kan det här vara jobbet för dig! Varmt välkommen med din ansökan till oss på Doktorsvillan.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint engagemang för människor och som delar våra värderingar om allas lika värde, delaktighet och självbestämmande. Du har en positiv människosyn och förmåga att skapa förtroendefulla relationer genom ett respektfullt och professionellt bemötande.
För att trivas i rollen behöver du vara trygg, ansvarstagande och flexibel. Du har lätt för att samarbeta med kollegor samtidigt som du kan arbeta självständigt och fatta välgrundade beslut i vardagen. Du är lyhörd för individens behov, har tålamod och förmåga att motivera och stödja människor i deras utveckling mot ökad självständighet.
Vi söker dig som har:
• Utbildning från Vård- och omsorgsprogrammet med inriktning funktionsstöd, stödassistentutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
• B-körkort.
Det är meriterande om du har:
• Högskoleutbildning inom beteendevetenskapliga eller pedagogiska områden.
• Kunskap och erfarenhet av lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och motiverande arbetssätt.
• Erfarenhet av arbete inom LSS-verksamhet.
• Erfarenhet av att arbeta med personer inom autismspektrum och/eller utmanande beteenden.
• Förmåga att omsätta teoretiska kunskaper till ett praktiskt och individanpassat stöd
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För oss är det viktigt att du bidrar med engagemang, arbetsglädje och en vilja att tillsammans med kollegor skapa en trygg, utvecklande och meningsfull vardag för de personer som bor på Doktorsvillan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde sker så snart som möjligt enligt överenskommelse. Vi tillämpar löpande urval och intervjuer, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Intervjuer kommer att hållas under veckorna 33 och 34.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
För löneintervall hänvisar vi till vår hemsida: http://www.stenungsund.se/lonestatistik
Om löneintervall saknas för den aktuella tjänsten hänvisas du att kontakta ansvarig chef enligt annonsen.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337975". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stenungsunds Kommun
(org.nr 212000-1298)
Stenungsunds kommun (visa karta
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444 82 STENUNGSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stenungsunds kommun Kontakt
Stödpedagog
Veronica Larsson veronica.larsson@stenungsund.se +46303730940 Jobbnummer
10021658