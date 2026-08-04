Audionom Barnteam
Västra Götalandsregionen / Logopedjobb / Skövde Visa alla logopedjobb i Skövde
2026-08-04
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, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige
Habilitering & Hälsa erbjuder specialiserad vård och stöd till personer som har en varaktig funktionsnedsättning; som nedsatt förmåga att kommunicera, se, höra eller röra sig. Målet är att bibehålla och utveckla funktionsförmågan, skapa förutsättningar för en god hälsa och möjlighet att aktivt delta i samhället. Vill du göra skillnad för personer som har en funktionsnedsättning? Välkommen till Habilitering & Hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Tillsammans har vi kraft att förändra.
Vill du göra skillnad för barn och ungdomar med hörselnedsättning?
Hörselteam barn och ungdom i Skövde söker dig som har lätt för att skapa trygga och positiva relationer med barn och vilja att utveckla din profession inom audiologi. Att arbeta som barnaudionom hos oss innebär att få utvecklas i både diagnostik och re/habilitering. Vi arbetar flexibelt med alla moment inom audiologi i nära samarbete med Hörsel- och Balansmottagningen. Vi arbetar även lösningsfokuserat med flera olika tekniska lösningar (exempelvis bimodala anpassningar, benledda hörapparater och skolhjälpmedel).
Tillsammans verkar vi i ett tvärprofessionellt team med för att uppnå den bästa vården för våra patienter och vårdnadshavare. Vi är ett drivet och sammansvetsat gäng som har patienten i fokus.
Vi söker nu en audionom för tillsvidareanställning. Publiceringsdatum2026-08-04Dina arbetsuppgifter
Som en del av vårt team kommer du att:
Utföra åldersanpassad diagnostik och specialmätningar, så som nyföddhetsscreening och hjärnstamsaudiometri.
Utföra hörapparatanpassning och anpassning av andra hjälpmedel utifrån barnets specifika behov.
Arbeta både självständigt och tillsammans med olika professioner med gemensam teamplanering samt samverkan med andra verksamheter gällande barnets behov av habiliteringsinsatser.
Delta vid föräldrautbildning och gruppverksamhet.
Ingå i regionala nätverk för barnaudionomer och ta emot studenter. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad audionom.
Har klinisk erfarenhet, gärna som barnaudionom, eller är nyfiken på att fördjupa dina kunskaper inom barnaudiologi och habilitering.
Är självständig, flexibel och har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Låter det här som något för dig? Då ser vi fram emot din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Trädgårdsgatan 15D (visa karta
)
541 41 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Habilitering & Hälsa, Hörselteam, Skövde Kontakt
Stellan Solgård, Vision 0703-570536 Jobbnummer
10021648