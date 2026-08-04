Vi söker två socialsekreterare till barnutredargruppen
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2026-08-04
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Har du mod att gå före och skapa ett Vallentuna där människor och idéer växer? Vill du arbeta i en utredargrupp med tydligt barnfokus? Vi söker nu två erfarna socialsekreterare till barngruppen.
Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som medarbetare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar.
Om verksamheten:
Då en av våra medarbetare går på föräldraledighet och en medarbetare byter roll i gruppen söker vi nu två socialsekreterare, en tillsvidareanställning och en visstidsanställning.
Barn- och familjeenheten består av engagerade medarbetare där merparten har mångårig erfarenhet av arbete med målgruppen. Vi har ett nära chefsstöd, delar på ansvaret och hjälps åt över gruppgränserna. Visionen för barn- och familjeenheten är att vi ska bli bäst på samverkan och att kunskapen om socialtjänstens arbete ska öka bland kommuninvånare och samarbetspartners. Enheten arbetar till stor del utifrån Signs of Safetys förhållningssätt och under hösten påbörjas implementeringen av modellen iRisk. Vi är även anslutna till Yrkesresan.
Barngruppen består av nio socialsekreterare som utreder barn mellan 0-12 år, en socialsekreterare för placerade barn, två specialistsocionomer samt en socialadministratör. Gruppen trivs tillsammans, hjälps åt och ställer upp för varandra, vilket även uppmärksammas återkommande i resultatet på den årliga medarbetarundersökningen. Gruppen har ett stort engagemang för barnrättsfrågor och jobbar aktivt med olika målstyrda aktiviteter som bidrar till enhetens utveckling.
Som en del i att värna om balans mellan arbete och fritid har vi möjlighet till visst distansarbete. På måndagar har vi kvällsöppet till 18.30 vilket gör att vi slutar 15.00 på fredagar. Dag före röd dag är halvdag och vi har en låg grundbemanning under klämdagar. Vi erbjuder flextid, extern handledning, möjlighet till semesterväxling, friskvårdsbidrag alt. friskvårdstimme samt gratis personalparkering. Arbetsplatsen är centralt belägen i Vallentuna, med bara någon minut från Roslagsbanan och flertalet busslinjer. Kommunkontoret är nytt och modernt med möjlighet till nära samverkan med andra enheter och förvaltningar. Publiceringsdatum2026-08-04Dina arbetsuppgifter
Som socialsekreterare i barngruppen arbetar du med att utreda och bedöma barn och deras familjers behov av stöd- och behandlingsinsatser. Uppföljning av beviljade insatser samt samverkan med kollegor på andra enheter, andra myndigheter och huvudmän tillhör också en stor del av arbetsuppgifterna. Vi har ett nära samarbete med vår egen öppenvård som erbjuder ett flertal insatser, både biståndsbedömda och förebyggande. Kvalifikationer
För denna tjänst krävs socionomexamen
Erfarenhet av och goda kunskaper om SoL och LVU
Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift samt en god dokumentationsförmåga
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga
Utbildning inom Signs of Safety och BBIC
B-körkort
I denna rekrytering kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper, motivation och engagemang för tjänsten. Dina personliga egenskaper
Du arbetar mot resultat, visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete.
Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information.
Du utvecklar, förbättrar, söker lösningar, lärande och kunskap på eget initiativ.
Du är länken, ger service, visar lojalitet utåt och inåt och omvärldsbevakar.
Gemensamma värderingar syns i ditt bemötande.
Du är lugn, trygg och flexibel samt stimuleras av en delvis händelsestyrd arbetsdag.
Du har förmåga att leda utredningsprocessen och driva arbetet framåt självständigt.
Information:
Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. För att ha så goda förutsättningar som möjligt i din medarbetarroll har Vallentuna kommun en medarbetarakademi där du kommer att få utbildning och verktyg.
En anställning är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
En anställning är en visstidsanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse och till och med 2028-02-28.
Vi tillämpar individuell lönesättning och provanställning kan komma att förekomma.
Alla som anställs för en ledande befattning inom kommun ska visa ett utdrag ur polismyndighetens belastningsregister, e-tjänst för ansökan via digitalt utdrag eller blankett hittar du här; https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-till-en-ledande-befattning-inom-kommuner/
Inför all nyanställning utför Vallentuna kommun bakgrundskontroll.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss enligt nedan.
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev och CV senast 2026-08-30.
När du ansöker får du ange vilken av tjänsterna du är intresserad av.
För mer information kontakta:
Charlotta Menander, gruppchef, 08-587 851 35, charlotta.menander@vallentuna.se
Christin Björnberg, gruppchef, 08-587 854 81, christin.bjornberg@vallentuna.se
Johanna Friberg, enhetschef, 08-587 855 32, johanna.friberg@vallentuna.se
Mer information och fackliga representanter hittar du på https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/arbeta-hos-oss/lokala-fackliga-foretradare/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vallentuna Kommun
(org.nr 212000-0027), https://www.vallentuna.se/
186 86 FÖR VALLENTUNA KOMMUN ÄR DETTA EJ ALKTUELLT Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vallentuna kommun Jobbnummer
10021660