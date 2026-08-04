Kurator hörselteam
Västra Götalandsregionen / Kuratorjobb / Skövde Visa alla kuratorjobb i Skövde
2026-08-04
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, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige
Habilitering & Hälsa erbjuder specialiserad vård och stöd till personer som har en varaktig funktionsnedsättning; som nedsatt förmåga att kommunicera, se, höra eller röra sig. Målet är att bibehålla och utveckla funktionsförmågan, skapa förutsättningar för en god hälsa och möjlighet att aktivt delta i samhället. Vill du göra skillnad för personer som har en funktionsnedsättning? Välkommen till Habilitering & Hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Tillsammans har vi kraft att förändra.
Vill du göra verklig skillnad för barn och unga med hörselnedsättning?
Vi söker nu en kurator till ett engagerat hörselteamPubliceringsdatum2026-08-04Om företaget
Hörselverksamheten erbjuder habilitering och rehabilitering för personer med hörselnedsättning, dövhet och dövblindhet. Vårt mål är att skapa förutsättningar för ett gott liv och full delaktighet i samhället – utifrån varje individs egna val. Vi arbetar i tvärprofessionella team där audionomer, hörselpedagoger, hörselingenjörer, kuratorer, logopeder, psykologer, teckenspråkslärare och ÖNH-läkare samarbetar nära för att möta patientens och närståendes unika behov.Om tjänsten
Nu söker vi en kurator till vårt hörselteam i Skövde. Här får du ett stimulerande arbete där du både arbetar självständigt och i nära samverkan med kollegor i team.
Du kommer att möta vuxna patienter samt barn och ungdomar (0–20 år) med hörselnedsättning eller dövhet – och framför allt deras vårdnadshavare. Genom tidiga insatser erbjuder du stödjande, stärkande och strukturerande samtal som hjälper familjer att förstå och hantera den nya livssituationen. Du bidrar till att förebygga ohälsa och främja ett gott föräldraskap. Du kommer att arbeta både individuellt och i gruppverksamhet och vara en aktiv del i teamets utveckling. Vi arbetar med insatser utifrån Regionala medicinska riktlinjer och med följsamhet till nationella vårdförlopp. Verksamheten har en tydlig vårdprocess som beskriver kuratorns del i det multiprofessionella arbetet.
I kuratorns uppdrag inom Hörselteam ingår psykosocialt utrednings-, bedömnings- samt behandlingsarbete. Du står för kompetens och har god kunskap i socialjuridiska frågor samt ger stöd och vägleder kring samhällets stödsystem.
Du har lätt för att skapa relationer och samverka med övriga samhällsaktörer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Arbetet innefattar även behandlingsinsatser som rådgivande samtal och samtalsterapi.
Vi erbjuder dig:
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
Två kompetenta och varma team med bred erfarenhet
Möjlighet till regelbundna träffar med kuratorer inom Hörselverksamheten regionalt
Utrymme för kreativitet, utveckling och teamarbete
Handledning
Vem är du?
Du är utbildad socionom eller legitimerad hälso-och sjukvårdskurator, eller kommer få din legitimation under övergångsperioden, med ett genuint intresse för samtalsbaserat förändringsarbete.
Du har lätt för att skapa förtroende, förmedla hopp och se möjligheter. Du är självständig, flexibel och har god samarbetsförmåga. Du hanterar de vanligaste Officepaketen och är intresserad av att använda digitala verktyg i ditt arbete.
Det är meriterande om du har KBT steg 1 Övrig information
Vill du vara med och skapa förutsättningar för barn och unga med hörselnedsättning att växa och utvecklas? Då ser vi fram emot att du skickar in din ansökan!
Urvalet och intervjuer sker löpande vilket innebär att du kan komma att bli kontaktad innan ansökningstiden gått ut.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Trädgårdsgatan 15D (visa karta
)
541 41 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Habilitering & Hälsa, Hörselteam, Skövde Kontakt
Angelica Andersson 0700-824350 Jobbnummer
10021668