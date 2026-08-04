Vikarie sökes till Hemstöd24 Hemtjänst/ Boendestöd
AB Hemstöd24 Omsorg / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2026-08-04
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Vikarie sökes till Hemstöd24 Hemtjänst
Hemstöd24 söker en vikarie för en visstidsanställning på 6 månader med möjlighet att börja omgående.
Arbetstid: Måndag–fredag, främst dagtid.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete inom hemtjänst eller annan likvärdig vård- och omsorgsverksamhet.
Är utbildad undersköterska eller studerar till undersköterska.
Har B-körkort (krav).
Behärskar svenska i tal och skrift.
Är ansvarstagande, serviceinriktad och har ett gott bemötande.
Tjänsten är en kombination av arbete inom hemtjänst och boendestöd.
Arbetet innebär att ge stöd och omsorg till våra kunder och omfattar alla förekommande arbetsuppgifter inom hemtjänsten, såsom personlig omvårdnad, städning, tvätt, inköp, måltidsstöd och andra serviceinsatser. Boendestöd förekommer även hos vissa kunder, vilket innebär att du stöttar kunden i vardagen utifrån dennes individuella behov. Du ska trivas med att arbeta med människor och kunna arbeta både självständigt och i samarbete med kollegor.
Vi har för närvarande flera kunder som önskar kvinnlig personal. För att skapa en bättre balans i personalgruppen kommer vi därför i första hand att prioritera kvinnliga sökande.
I din ansökan ber vi dig att ange:
Löneanspråk
Vilka språk du talar utöver svenska
När du kan börja arbetaPubliceringsdatum2026-08-04Så ansöker du
Vi tar endast emot ansökningar via e-post till info@hemstod24.se
. Ansökningar som skickas på annat sätt kommer inte att behandlas.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
E-post: info@hemstod24.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vikarie till Hemstöd24". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Hemstöd24 Omsorg
(org.nr 556927-9861), http://www.hemstod24.se
Solberga Ängsväg 3 (visa karta
)
125 44 ÄLVSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10021662