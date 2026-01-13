Truckförare
Ikett Personalpartner AB / Lagerjobb / Strängnäs Visa alla lagerjobb i Strängnäs
2026-01-13
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Strängnäs
, Enköping
, Eskilstuna
, Håbo
, Västerås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-13Om företaget
Nu söker vi på Ikett Personalpartner en erfaren truckförare till ett uppdrag hos en av våra kunder i Strängnäs!
I den här rollen kommer du främst att arbeta med truckkörning där dina arbetsuppgifter består av att stapla och transportera gods från produktionsbandet ut till gården. Du kommer att köra en större motviktstruck med en kapacitet på upp till 15 ton, vilket ställer höga krav på noggrannhet, säkerhetstänk och vana vid tyngre materialhantering.
Det är meriterande om du även har hjullastarkort eller tidigare erfarenhet av att köra hjullastare. Du bör även ha tidigare erfarenhet av arbete inom in- och utlastning samt godsmottagning.
Arbetstider: Dagtid
Anställningsform: Uppdraget inleds som en konsultanställning i sex månader med mycket goda möjligheter till övergång till en fast anställning hos kundföretaget.
För den eller de kandidater som går vidare till anställning kommer en läkarundersökning och drogtest att genomföras som en del av slutprocessen.Profil
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av truckkörning, gärna av större truckar, och som trivs med att arbeta i en industriell miljö. Truckkort är ett krav.
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as
Notera att vi med anledning av GDPR inte tar emot ansökningar via mail. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20469". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Thomas Jankarls thomas.jankarls@ikett.com Jobbnummer
9681414