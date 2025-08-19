Trimble - montör
2025-08-19
Din nya tjänst Detta är ett inhyrningsuppdrag hos vår kund Trimble, som tillverkar mätinstrument för lantmäteri. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är montering och test inom både elektronik och mekanik samt åtgärda eventuella fel i en högteknologisk produkt. Det är bra om du har erfarenhet inom lite pilligare arbete samt ett praktiskt handlag. Utförliga instruktioner finns till alla moment.
Arbetet sker i fina lokaler och med ytterst trevliga medarbetare. Heltid 40 h/veckan Dagtid måndag-fredag
Din bakgrund Rätt person bör ha studerat teknik på gymnasienivå eller motsvarande och har troligen arbetat några år. Du talar svenska och engelska.
Du som person
Dina personliga egenskaper spelar stor roll. Vi söker dig som har ett teknikintresse. Att ta eget ansvar för att planera ditt jobb är inte några problem för dig. Du trivs med att arbeta både i grupp och självständigt. Du gillar att ha många arbetsuppgifter samtidigt och att ha kontroll på verksamheten omkring dig.
Du är med fördel:
Noggrann, självgående och nyfiken
Stresstålig
Teknikintresserad och vill lära dig mer om det
Din ansökan Hjärtligt välkommen med din ansökan till denna spännande tjänst! Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Sanja Kolar på 070 860 82 52 eller Ida Sebitli på 073 856 53 74. Intervjuer ske löpande, så skicka din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att få läsa din ansökan!
Vi erbjuder dig Som anställd hos oss på Thalamus erbjuder vi en trygg anställning med kollektivavtal (TechSverige), friskvårdsbidrag, fast månadslön, pension mm.
På Thalamus är gemenskap en viktig del, vilket gör att vi ordnar AW:s samt sommarfest och julbord. Då brukar alla konsulter dela erfarenheter och glädje med varandra och oss på kontoret.
Din nya arbetsgivare Thalamus har funnits i 20 år och är nu ett stadigt växande konsult- och rekryteringsföretag inom IT & Teknik.
Vi är ett familjärt bolag som ligger ute i Alvik strand och vår huvudsakliga fokus ligger på konsultverksamhet i Stockholms län.
Om vi skulle beskriva oss själva skulle det vara att vi är ett glatt, kunskapsdrivet gäng vars arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och personligt engagemang. Hoppas du vill bli en av oss! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
