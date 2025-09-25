Tribolog
2025-09-25
Heidelberg Materials cementfabrik i Slite ställs om för att tillverka cement med noll nettoutsläpp av koldioxid år 2030. Vi månar om klimat, människor och naturvärden och lägger stort fokus på att produkter och arbetsmetoder ska vara säkra, hållbara och ansvarsfulla i alla led. Hos oss förväntas du ta ansvar samtidigt som du får möjligheter att växa i din roll inom fabriken eller i koncernen. Vi har en egen lunchrestaurang, företagshälsovård och andra förmåner som till exempel idrottshall, gym och bra möjligheter att utvecklas.
Förmåner
Vi erbjuder bland annat:
• Generöst friskvårdsbidrag
• Subventionerad lunch
• Hälsokontroller
• Gratis träning i vårt fräscha gym
• Bonus
Om avdelningen
Avdelningen underhåll har cirka 70 medarbetare och består både av förebyggande-, elektriskt och mekaniskt underhåll. Den här rollen ingår i ett team med tretton medarbetare som arbetar med förebyggande underhåll.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Din roll
• Du utför smörjning enligt schema och gör i samband med det även justeringar och smärre reparationer på smörjutrustningen.
• Tillsammans med arbetsledare arbetar du fram rutiner för den schemalagda smörjningen.
• Utförda arbetsorder avrapporteras i underhållssystemet, vid behov uppmärksammar du MCC angående behov av reservdelar.
• Du deltar i kontrollen av kvaliteten på utfört arbete samt stödjer entreprenörer i deras arbete.
• Du arbetar med inhämtande av oljeanalyser
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Följ några av våra medarbetare i deras vardag här.Publiceringsdatum2025-09-25Profil
Du är en nyfiken och ordningsam person som är självgående. Du är driven till att lära dig nya saker och lösa problem. Gymnasial utbildning inom mekaniskt underhåll eller motsvarande är meriterande samt erfarenhet av arbete med förebyggande och avhjälpande mekaniskt underhåll. IT-vana inom Microsoft Office och SAP är en fördel. B-körkort samt goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift är ett krav.Så ansöker du
Tjänsten är tillsvidare på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Vill du veta mer är du välkommen att ringa HR-generalist Hanna Lenholm eller arbetsledare Christian Stenberg sista ansökningsdag är den 19 oktober, urval sker löpande.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling dvs. pass eller nationellt ID-kort.
Heidelberg Materials Cement Sverige AB är en del av Sveriges samhällsviktiga verksamhet. En del av våra tjänster är säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585)
Vi har ett etablerat samarbete med externa parter vid rekryteringar och för att spara värdefull tid undanber vi oss kontakt från försäljare i dessa frågor.
Välkommen med din ansökan!
Heidelberg Materials är en av världens största byggmaterialtillverkare. Med ledande marknadspositioner inom cement, ballast och betong erbjuder vi byggmaterial och lösningar genom hela värdekedjan. Vi har verksamhet i fler än 50 länder med över 51 000 medarbetare på närmare 3 000 platser. Kärnan i våra aktiviteter bygger på ansvar för miljön. Som en föregångare på vägen mot klimatneutralitet och en cirkulär ekonomi i byggmaterialindustrin, arbetar vi för att utveckla hållbara byggmaterial och lösningar för framtiden. Genom digitalisering erbjuder vi våra kunder nya möjligheter. Ersättning
Ersättning

Enligt kollektivavtal
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heidelberg Materials Cement Sverige AB
(org.nr 556013-5864) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR-generalist
Hanna Lenholm hanna.lenholm@heidelbergmaterials.com 073-3285433 Jobbnummer
9525675