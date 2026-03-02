Transportör, logistik, Umeå
Region Västerbotten, Inköp o logistik VB / Lagerjobb / Umeå Visa alla lagerjobb i Umeå
2026-03-02
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Inköp o logistik VB i Umeå
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Intern logistik Umeå är en en del av Region Västerbottens serviceverksamhet med fokus på effektiva och tillförlitliga serviceflöden. Vi ansvarar för materialförsörjningen inom Norrlands universitetssjukhus och är en viktig kugge i vårdflödet då vi skapar förutsättningar för vården att fokusera på sina arbetsuppgifter.
Vi är 25 transportörer som stöttar och hjälper varandra. Som kollega hos oss får du möjlighet att vara del av ett engagerat team där du får möjlighet att bidra till utvecklingen av våra arbetssätt. Vi erbjuder gemenskap och ett arbete där du gör skillnad för många andra människor.Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
Som servicemedarbetare/transportör hos oss ger du dagligen viktig service som säkerställer att våra kunder på sjukhuset får förutsättningar att bedriva en vård i världsklass.
Du kommer att ha ett rörligt och fysiskt arbete i sjukhusmiljö som kombineras med truckkörning. Varierande arbetsuppgifter med ansvar för leveranser av gods, post, mat, textilier och läkemedel eller att hämta in olika fraktioner av avfall och tvätt. Även vissa administrativa sysslor förekommerKvalifikationer
Vi söker dig som har ett tydligt kundfokus och har förmåga att bemöta och kommunicera med olika sorters människor. Du har en god samarbetsförmåga samtidigt som du trivs med eget ansvar, att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Som person är du serviceinriktad, lösningsorienterad och ordningsam. Det krävs också goda muntliga och skriftliga färdigheter i svenska språket, samt datavana.
Kunskap och erfarenhet från serviceyrken eller transport- och logistikbranschen är önskvärt. Men viktigast av allt är att du brinner för att ge god service och är intresserad av att jobba tillsammans med oss.
Rätt person kommer att ges möjlighet att få truckkort av oss. B-körkort och en slutförd gymnasieutbildning är ett krav. Urval kommer att ske löpande, skicka därför in din ansökan redan nu.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C308544". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Inköp o logistik VB Kontakt
Avdelningschef, Intern logistik
Marika Nordmark marika.nordmark@regionvasterbotten.se 090-785 73 81 Jobbnummer
9771351