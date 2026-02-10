Transportledare
Vill du ha en roll där du får ta ansvar, styra flöden och vara spindeln i nätet i en dynamisk transportverksamhet? Nu söker vi en transportledare som vill vara med och driva och utveckla vår dagliga drift på Stures Åkeri.

Om tjänsten
Som transportledare har du ett övergripande ansvar för den dagliga driften och planeringen av transportverksamheten. Du leder, samordnar och följer upp arbetet för att säkerställa en effektiv, säker och kundfokuserad transportprocess.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Planera, styra och följa upp den dagliga transportverksamheten
• Fördela uppdrag och resurser samt säkerställa att leveranser sker enligt plan
• Vara kontaktperson för chaufförer och kunder i driftrelaterade frågor
• Hantera attester och frånvaroregistrering i TransPA
• Förbereda faktureringsunderlag
• Säkerställa att kvittenser är kompletta och redo för inskanning
• Ha övergripande ansvar för gods, fordon och personal på gården
• Säkerställa hög scanningskvalitet och korrekt godshantering i system
• Boka besiktning, verkstad och service samt planera ersättningsfordon vid behov
Du rapporterar till platschef och samarbetar nära med chaufförer, verkstad och administration.
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid personlighet och söker dig som har driv, nyfikenhet och en stark vilja att utvecklas. Erfarenhet är värdefullt, men rätt inställning och engagemang väger minst lika tungt.
Vi tror att du är en person som tar ansvar, trivs med att lösa problem och har lätt för att skapa förtroende hos både kollegor och kunder. Du har en god social förmåga och känner dig bekväm i en roll där tempot stundtals är högt och där du behöver fatta beslut och prioritera.
Vi söker både dig som:
Har relevant eftergymnasial utbildning inom transport/logistik, eller har flera års relevant arbetslivserfarenhet, exempelvis som chaufför eller inom transportledningKvalifikationer
• God datorvana
• Meriterande med erfarenhet av arbetsledning
• Meriterande med praktisk erfarenhet av lastbilar
• Meriterande med CE-körkort och giltigt YKB
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Om Stures Åkeri
Stures Åkeri grundades 1966 i Borås och är ett väletablerat transportföretag. Vi kör både styckegods och partigods för DHL i Västra Götaland och Småland. I dag har vi en fordonsflotta på cirka 55 fordon och bedriver transporter både lokalt och regionalt. Vi arbetar aktivt med hållbara transporter, bland annat genom eldriven distribution i centrala Borås.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
E-post: tova@sturesakeri.se
