Transportbils / Lastbilstekniker Hedin Automotive Borås

2025-09-15
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
Forma framtidens mobilitet tillsammans med Hedin Automotive
Vill du vara med och utveckla morgondagens fordonslösningar? Hos oss på Hedin Automotive får du arbeta i framkant av mobilitetsbranschen tillsammans med engagerade kollegor och marknadsledande bilmärken. Hos oss är det din kompetens, ditt engagemang och din utveckling som är i fokus - vi är övertygade om att vi har något för just dig.
Om rollen som transportbilstekniker - utvecklas inom service, underhåll och bilteknikSom transportbilstekniker hos oss blir du en viktig del i ett sammansvetsat team där vi arbetar tillsammans för att leverera service och kvalitet i världsklass till våra kunder. Du kommer att arbeta med felsökning, motorservice, underhåll och reparationer, främst med välkända och moderna bilmodeller från ledande varumärken.
Hos Hedin Automotive får du möjlighet attväxa i en dynamisk miljö där noggrannhet, säkerhet och samarbete är avgörande. Vi uppmuntrar nya idéer och arbetar ständigt med att förbättra och utveckla arbetssätt inom allt från bilservice till den senaste fordonstekniken.
Arbetuppgifter - diagnos, felsökning och service av fordon Utföra felsökning och fastställa diagnoser med hjälp av avancerad diagnostikutrustning
Genomföra service, reparationer och underhåll på moderna fordon
Dokumentera utförda arbetsmoment i våra system
Säkerställa högsta kvalitet och säkerhet i alla arbetsmoment
Bidra till god laganda och samarbete i verkstadsteamet
Kvalifikationer och erfarenheter - din bakgrund inom fordonsservice Fordonsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Flera års erfarenhet av arbete med service, underhåll och mekanik på fordon
God datorvana och förmåga att hantera digitala system för diagnos och dokumentation
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
B-körkort
Har du tidigare erfarenhet inom diagnostik, avancerad felsökning eller arbete med MB, Renault eller liknande märken är det meriterande. Framför allt värdesätter vi en vilja att utvecklas och driva jobbet framåt - tillsammans med teamet och företaget.
Personliga egenskaper - rätt inställning och engagemang gör skillnad Du arbetar strukturerat och självständigt med hög kvalitet
Du har ett lösningsorienterat och serviceinriktat förhållningssätt
Du uppskattar att arbeta i en föränderlig och teknikintensiv miljö
Du främjar gott samarbete och vill bidra till en stark lagkänsla
Förmåner och utvecklingsmöjligheter hos Hedin Automotive
Vi erbjuder ett tryggt anställningsavtal enligt kollektivavtal och ett brett förmånspaket som till exempel förskottsemester, extra föräldralön och ett generöst friskvårdsbidrag. Dina möjligheter till kompetensutveckling och karriärvägar är stora; vi satsar på dig som vill växa tillsammans med oss. Läs mer om oss och våra erbjudanden på www.hedinautomotive.se.
Välkommen med din ansökan - forma framtidens mobilitet med oss! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hedin Automotive Göteborg AB
(org.nr 556061-3456), https://www.hedinautomotive.se/ Arbetsplats
Hedin Automotive Kontakt
Stefan Mattsson stefan.mattsson@hedinautomotive.se 033447531 Jobbnummer
9507727