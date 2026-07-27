Medarbetare Bröd - Heltid

Next u AB / Bagarjobb / Stockholm
2026-07-27


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Visa alla jobb hos Next u AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Huddinge eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2026-07-27

Dina arbetsuppgifter
Som konditor hos oss blir du en central del av vår kreativa produktion. Dagarna fylls av dofter, färger och smaker – från första visp till sista finish. Du arbetar med ett brett sortiment där varje produkt håller hög kvalitet och bär på vår stolthet.

Du kommer bland annat att:

Skapa allt från klassiska kakor och kondisbitar till moderna desserter

Tillverka glass med fokus på smak och textur

Arbeta med gräddtårtor, moussetårtor och eleganta mirror glazed-tårtor

Vara delaktig i utveckling av nya produkter och smakkombinationer

Säkerställa hög kvalitet och noggrannhet i varje detalj

Här möts tradition och innovation i en miljö där din kreativitet får ta plats.

Om teamet

Du blir en del av ett litet, sammansvetsat och glatt team som arbetar tätt tillsammans på en kompakt yta – men med stora visioner. Vi stöttar varandra, delar idéer och drivs av en gemensam vilja att ständigt utvecklas.

Arbetstider

Arbetstiderna är varierande och inkluderar både tidiga morgnar och helgarbete.

Vi söker dig som

Har erfarenhet som konditor

Är noggrann, kreativ och har ett öga för detaljer

Trivs i ett högt tempo och i ett nära teamsamarbete

Vill vara med och utveckla både dig själv och verksamheten

Vi erbjuder

En inspirerande arbetsplats med höga ambitioner

Möjlighet att arbeta med ett brett och kreativt sortiment

Ett engagerat team med stark gemenskap

Utrymme att påverka och utveckla

Så ansöker du
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag.

Du blir anställd direkt av ICA Kvantum Liljeholmen som i denna rekrytering samarbetar medHigheroch JakobHemvik.

Tillträde enligt överenskommelse.

Kontaktuppgifter för detta jobb
JakobHemvik

jakob.hemvik@higher.nu

Välkommen till ICA Kvantum Liljeholmen – och en arbetsplats där tempo, matglädje och utveckling går hand i hand.

Om Ica Kvantum Liljeholmen

Vårt mål är att vara Stockholms ledande måltidsbutik där det är lätt, spännande och inspirerande att handla och dina förväntningar på kvalitet, sortiment och service infrias. Vi vill vara en attraktiv och utvecklande arbetsplats där vi värdesätter våra medarbetare högt och strävar efter att lyfta deras potential. Vi tror på kontinuerlig utveckling och därför erbjuder vi en rad utbildningsmöjligheter, både internt och externt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Next u AB (org.nr 556898-4180)
117 63  STOCKHOLM (STOCKHOLMS)

Arbetsplats
ICA Kvantum Liljeholmen

Jobbnummer
10013511

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