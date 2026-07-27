Extra personal sökes Servitris / Köksmedarbetare
De Rada Pizzeria AB / Servitörsjobb / Nässjö Visa alla servitörsjobb i Nässjö
2026-07-27
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De Rada i Nässjö är en restaurang med fokus på äkta napolitansk pizza, antipasti och noggrant utvalda italienska råvaror. Med fullständiga serveringsrättigheter och ett stort fokus på kvalitet, service och gästupplevelsen söker vi nu extra personal till vårt team.
Arbetstider
Främst fredag- och lördagskvällar.
Möjlighet till extra arbetspass även andra kvällar under veckan.Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Servering och gästservice.
Kassaarbete och hantering av beställningar.
Förberedelser i köket.
Disk och städning.
Enklare köksarbete och övriga arbetsuppgifter som förekommer i restaurangen.
Vi söker dig som
Är serviceinriktad, ansvarstagande och trivs med att arbeta i ett högt tempo.
Är självgående, snabblärd och tar egna initiativ.
Har ett positivt bemötande och vill ge våra gäster en förstklassig upplevelse.
Erfarenhet från restaurang är meriterande, men inget krav. Vi söker dig som är självgående, snabblärd, tar egna initiativ och har en vilja att utvecklas. Har du rätt inställning är du varmt välkommen att söka.
Vi erbjuder
Timanställning vid behov.
Extraarbete främst fredag- och lördagskvällar.
Möjlighet till fler arbetspass för rätt person.
En arbetsplats där kvalitet, service och teamwork står i fokus.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är ett krav för att kunna kommunicera med våra gäster och kollegor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: jobba@deradapizzeria.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare De Rada Pizzeria AB
(org.nr 559210-8327)
Esplanaden 3 (visa karta
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571 31 NÄSSJÖ Jobbnummer
10013512