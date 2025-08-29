Traktorförare sökes

Johansson, Jan Gunnar / Jordbruksjobb / Karlstad
2025-08-29


Prästbol är ett modernt lantbruksföretag i Södra Värmland. Här bedrivs nötköttsproduktion och växtodling på drygt 500 ha. Till det kommer en del naturbeten och 100 ha skog.
Vi söker traktorförare med gärna flera års erfarenhet av att köra traktor och som kan medverka i växtodlingsdelen. Du måste ha intresse för att köra olika lantbruksmaskiner. som traktor och lastmaskin. Arbetet innebär även att underhålla och reparera maskiner. Det är bra om du kan svenska och engelska språket. Arbetet innebär omväxlande arbetsuppgifter. Det är viktigt att du är rätt person. En första kontakt önskas att det sker via mail till arbetsgivaren på: johanssonjanch@gmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
E-post: johanssonjanch@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "medarbetare lantbruk".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Johansson, Jan Gunnar
Prästbol 511 (visa karta)
660 50  VÅLBERG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
