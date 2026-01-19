Traktorförare / djurskötare

Eriksson, Per Anders / Växtodlarjobb / Karlskrona
2026-01-19


Odlar ca 190 hektar med korn, vete, raps, vall, majs och stärkelsepotatis.
Köper in amkalvar på hösten som föds upp till slakt.
Arbetsuppgifterna på gården är: Utfodring och skötsel av djuren, traktor / lastmaskins körning, underhåll av maskiner och byggnader. Ev lite skogsarbete.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
E-post: perericssons@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eriksson, Per Anders
Säby 214 (visa karta)
373 53  RAMDALA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Eriksson Per Anders

Jobbnummer
9693147

