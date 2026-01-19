Traktorförare / djurskötare
2026-01-19
Odlar ca 190 hektar med korn, vete, raps, vall, majs och stärkelsepotatis.
Köper in amkalvar på hösten som föds upp till slakt.
Arbetsuppgifterna på gården är: Utfodring och skötsel av djuren, traktor / lastmaskins körning, underhåll av maskiner och byggnader. Ev lite skogsarbete.
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
E-post: perericssons@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eriksson, Per Anders
Säby 214
373 53 RAMDALA
För detta jobb krävs körkort.
Eriksson Per Anders
Eriksson Per Anders Jobbnummer
