Trainee Teknisk ingenjör
2025-12-15
Vill du vara med och bidra till Sveriges energiframtid? Ta det första steget i din karriär och sök traineerollen som teknisk ingenjör!
Vårt väletablerade traineeprogram ger dig en unik möjlighet att utvecklas både i din framtida yrkesroll och som person under ett helt år. Programmet ger dig en stor möjlighet att påverka och anpassa innehållet utifrån intresse och roll, och du får dessutom ett brett kontaktnät inom specifika område.
Ta dig an energiutmaningen med oss och sök till vårt traineeprogram 2026. Hos oss får du en trygg och dynamisk arbetsplats där du verkligen gör skillnad för ett lysande Sverige.
Som teknisk ingenjör kommer du att agera tekniskt stöd till projektledaren i projekteringsfrågor, utföra projekteringar och utveckla processen för Svenska kraftnäts luftledningsprojekteringar. Projekten sträcker sig från tidig utredningsfas till byggnationsfasen. Du kommer även att delta i verksamhetsutvecklingen inom området.
Som ny i rollen ges möjlighet att utvecklas inom området och utbyta dina erfarenheter med kompetenta kollegor inom enheten och i samverkan med många andra internt och externt. Du kommer med tiden utvecklas genom att ta dig an större och mer komplexa teknikfrågor. Det finns möjlighet i tjänsten att fördjupa sig inom enskilt arbetsområde samt utvecklas brett som teknisk ingenjör.
Du kommer att hantera tekniska frågor på ett systematiskt sätt inom luftledningsprojekt. Vi arbetar hela tiden med att utveckla våra arbetssätt för att korta ledtider och driva projekten mer resurseffektivt.
Sektionen Projektteknik luftledning ansvarar för att tillhandahålla tekniskt stöd i luftledningsprojekt och består av tre enheter. Du kommer att tillhöra enhet Teknikledning Nord som idag består av sex anställda och tre konsulter. Majoriteten av de anställda sitter i Stockholm men även i Göteborg och Sundsvall.
Om dig
Skallkrav:
I din roll som trainee är du en viktig ambassadör och ansikte utåt för Svenska kraftnät. Vi söker dig som är nyfiken, engagerad och ödmjuk inför det faktum att ingen kan allt från början. Som trainee hos oss får du ett unikt tillfälle att växa både professionellt och personligt. Under traineeåret kommer du att få ta del av utbildningar, handledning och praktiska erfarenheter som rustar dig för framtiden - samtidigt som du bidrar med nya perspektiv och energi till vår verksamhet.
Du har en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Du är målmedveten och strukturerad i ditt arbetssätt, samtidigt som du är relationsorienterad och bygger förtroende genom lyhördhet och respekt.
Vi värdesätter en ödmjuk inställning till lärande - hos oss är det helt okej att inte ha alla svaren direkt. Det viktigaste är att du har viljan att utvecklas, är öppen för feedback och använder den som ett verktyg för att driva din egen utveckling framåt. Även om mycket kommer att vara förberett och strukturerat för dig under ditt traineeår, är det avgörande att du tar ansvar för ditt eget arbete och din utveckling hos oss.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Svenska kraftnät är en statlig myndighet och det är viktigt att du lever upp till den statliga värdegrunden.
När programmet startat ska du ha en ingenjörsutbildning inom maskinteknik, elkraft eller energiteknik. Din examen ska vara utfärdad år 2024, 2025 eller förväntad sommaren 2026. Då vi söker dig som är ny i din karriär vill vi att du har högst två års arbetslivserfarenhet, före eller efter studierna. Extrajobb under studietiden räknas inte.
Du har även:
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
• B-körkort
Vi ser det som meriterande om du har:
• Arbetslivserfarenheter från byggnation av infrastrukturprojekt.
• Kunskap eller erfarenhet om luftledningsprojektering.
• Kunskap inom material (stål, betong, trä, komposit etc.) och/eller komponenter (linor, lintillbehör).
Bra att veta
• Programmet startar september 2026.
• Bifoga utdrag på kurslista/betyg till din ansökan.
• Tjänsten är placerad i Sundbyberg, möjlighet till placering i Göteborg eller Sundsvall finns efter traineeåret.
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid förutsatt att arbetsuppgifterna tillåter.
• Resor med övernattning förekommer regelbundet under traineeåret.
• Sista ansökningsdag 19 januari 2026, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
• I denna rekryteringsprocess tillämpas tester.
Viktiga datum under rekryteringsprocessen:
• Screeningstester sker under vecka 5
• Informationsmöte för de som kallas på intervju 1 sker fredag 20 februari 2026
• Intervju 1 sker under vecka 9-10
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Nadja Hernandez, tel: 010-475 9709. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Ethel Marx,Telefonnummer: 010-489 2055. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
