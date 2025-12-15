Trainee som Beslutsstödsutvecklare
2025-12-15
Vårt väletablerade traineeprogram ger dig en unik möjlighet att utvecklas både i din framtida yrkesroll och som person under ett helt år. Programmet ger dig en stor möjlighet att påverka och anpassa innehållet utifrån intresse och roll, och du får dessutom ett brett kontaktnät inom flera områden av verksamheten
Ta dig an energiutmaningen med oss och sök till vårt traineeprogram 2026. Hos oss får du en trygg och dynamisk arbetsplats där du verkligen gör skillnad för ett lysande Sverige.
Läs mer i traineernas blogg.Publiceringsdatum2025-12-15Om tjänsten
Som Trainee inom beslutsstöd blir du en del av ett nyckelteam som driver Svenska kraftnäts datadrivna utveckling. Du arbetar med förvaltning och vidareutveckling av lösningar, optimering av system och incidenthantering.
Rollen innebär att utveckla kodbaserade lösningar för att hämta, strukturera och bearbeta data samt vidareutveckla rapport- och analyslösningar.
Efter traineeåret fortsätter du med utveckling av dataplattformar, optimering av dataflöden, integrationer och rapporter för verksamhetskritiska beslut. Du deltar i strategiska projekt som stärker Svenska kraftnäts digitala kapacitet och arbetar med vår data lake (Cloudera) och Power BI. Över tid finns goda möjligheter att variera arbetsuppgifter och ta större ansvar. Du tillhör enheten Dataanalys och dataplattform med ca 20 medarbetare som arbetar tvärfunktionellt med förvaltning och utveckling.
Om dig
Skallkrav:
I din roll som trainee är du en viktig ambassadör och ansikte utåt för Svenska kraftnät. Vi söker dig som är nyfiken, engagerad och ödmjuk inför det faktum att ingen kan allt från början. Som trainee hos oss får du ett unikt tillfälle att växa både professionellt och personligt. Under traineeåret kommer du att få ta del av utbildningar, handledning och praktiska erfarenheter som rustar dig för framtiden - samtidigt som du bidrar med nya perspektiv och energi till vår verksamhet.
Du har en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Du är målmedveten och strukturerad i ditt arbetssätt, samtidigt som du är relationsorienterad och bygger förtroende genom lyhördhet och respekt.
Vi värdesätter en ödmjuk inställning till lärande - hos oss är det helt okej att inte ha alla svaren direkt. Det viktigaste är att du har viljan att utvecklas, är öppen för feedback och använder den som ett verktyg för att driva din egen utveckling framåt. Även om mycket kommer att vara förberett och strukturerat för dig under ditt traineeår, är det avgörande att du tar ansvar för ditt eget arbete och din utveckling hos oss.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Svenska kraftnät är en statlig myndighet och det är viktigt att du lever upp till den statliga värdegrunden.
När programmet startar ska du ha en akademisk examen inom systemutveckling som exempelvis systemvetare eller dataingenjör alternativt liknande utbildning. Din examen ska vara utfärdad år 2024, 2025 eller förväntad sommaren 2026.
Då vi söker dig som är ny i din karriär vill vi att du har högst två års arbetslivserfarenhet, före eller efter studierna. Extrajobb under studietiden räknas inte.
Du har även:
• Grundläggande kunskap om objektorienterad programmering
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av:
• Utveckling av datalagerlösningar
• Python
• Rapportutveckling i Power BI
Bra att veta
• Bifoga utdrag på kurslista/betyg till din ansökan.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
• Resor med övernattning förekommer regelbundet under traineeåret.
• Sista ansökningsdag 19 januari 2026, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
• Tjänsten är placerad i Sundbyberg.
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid förutsatt att arbetsuppgifterna tillåter.
• I denna rekryteringsprocess tillämpas tester.
Viktiga datum under rekryteringsprocessen:
• Screeningstester sker under vecka 5
• Informationsmöte för de som kallas på intervju 1 sker fredag 20 februari 2026
• Intervju 1 sker under vecka 9-10
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Daniel Rexed 010-489 21 99. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Caroline Kirschon 010-350 92 49 Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
