Trainee inom Data analytics
Svenska Kraftnät / Elektronikjobb / Sundbyberg Visa alla elektronikjobb i Sundbyberg
2025-12-15
Vill du kickstarta din framtid hos oss och göra skillnad för ett hållbart och lysande Sverige? Som trainee inom data analytics får du en unik möjlighet att ta det första steget i din karriär!
Vårt väletablerade traineeprogram ger dig en unik möjlighet att utvecklas både i din framtida yrkesroll och som person under ett helt år. Programmet ger dig en stor möjlighet att påverka och anpassa innehållet utifrån intresse och roll, och du får dessutom ett brett kontaktnät inom specifika område.
Ta dig an energiutmaningen med oss och sök till vårt traineeprogram 2026. Hos oss får du en trygg och dynamisk arbetsplats där du verkligen gör skillnad för ett lysande Sverige.
I rollen som Trainee Data Scientist kommer du att utveckla kvantitativa analyser och ta fram datadrivna tjänster.
Under och efter ditt traineeår kommer du till exempel få arbeta med att:
• utforska hur vi kan nyttja metoder, algoritmer och datakällor för att för att hantera driftsäkerhet
• arbeta i Python-baserade ramverk där applikationer driftsätts omvärldsbevaka och ta del av relevant forskning inom området agera ambassadör för enhet Data Analytics och verka för ökad datadrivenhet.
Du får möjligheten att utvecklas inom exempelvis prognostisering, rekommendationer, optimering och scenarier och kommer utbyta erfarenheter med kollegor som arbetat länge inom branschen.
Som Trainee tillhör du enheten Data Analytics som i dagsläget består av ca 20 medarbetare och ett antal konsulter. Enheten innehar en bred kompetens och innefattar olika roller, såsom Data Scientists, Kraftsystemspecialister och Produktägare. Enhetens huvuduppdrag är att öka datadrivenheten inom division System.
Om dig
Skallkrav:
I din roll som trainee är du en viktig ambassadör och ansikte utåt för Svenska kraftnät. Vi söker dig som är nyfiken, engagerad och ödmjuk inför det faktum att ingen kan allt från början. Som trainee hos oss får du ett unikt tillfälle att växa både professionellt och personligt. Under traineeåret kommer du att få ta del av utbildningar, handledning och praktiska erfarenheter som rustar dig för framtiden - samtidigt som du bidrar med nya perspektiv och energi till vår verksamhet.
Du har en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Du är målmedveten och strukturerad i ditt arbetssätt, samtidigt som du är relationsorienterad och bygger förtroende genom lyhördhet och respekt.
Vi värdesätter en ödmjuk inställning till lärande - hos oss är det helt okej att inte ha alla svaren direkt. Det viktigaste är att du har viljan att utvecklas, är öppen för feedback och använder den som ett verktyg för att driva din egen utveckling framåt. Även om mycket kommer att vara förberett och strukturerat för dig under ditt traineeår, är det avgörande att du tar ansvar för ditt eget arbete och din utveckling hos oss.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Svenska kraftnät är en statlig myndighet och det är viktigt att du lever upp till den statliga värdegrunden.
När programmet startat ska du ha en masterexamen som civilingenjör inom elkraft, energisystem, teknisk fysik eller datateknik alternativt en masterexamen inom matematik eller naturvetenskap. Din examen ska vara utfärdad år 2024, 2025 eller förväntad sommaren 2026. Då vi söker dig som är ny i din karriär vill vi att du har högst två års arbetslivserfarenhet, före eller efter studierna. Extrajobb under studietiden räknas inte.
Du har även erfarenhet av:
• programmering i Python som ett verktyg för analys (statistik, machine learning, optimering) från studier eller arbete
• standardmetoder och paket i Python samt för lagring och förbehandling av data, modellutveckling och modellutvärdering via utbildning eller arbete
• viss grundläggande erfarenhet med versionshantering, kodgranskning, CI/CD samt baskunskaper i Linux
• att ha genomfört ett projekt kopplat till data science inom en kurs eller via arbete.
Utöver detta talar och skriver du flytande svenska och har mycket goda kunskaper muntligen och skriftligen i engelska.
Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av att ha deltagit i ett intresseengagemang eller projekt utanför studierna inom universitet eller organisation kopplat till Data Science, elmarknad eller kraftsystem.
Bra att veta
• Bifoga utdrag på kurslista/betyg till din ansökan
• Tjänsten är placerad i Sundbyberg
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid förutsatt att arbetsuppgifterna tillåter
• Resor med övernattning förekommer regelbundet under traineeåret.
• Sista ansökningsdag 19 januari 2026, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Skift/beredskap i ordinarie roll?
• I denna rekryteringsprocess tillämpas tester
• Förmåner | Svenska kraftnät
• Viktiga datum under rekryteringsprocessen
• Screeningstester sker under vecka 5
• Informationsmöte för de som kallas på intervju 1 sker fredag 20 februari 2026
• Intervju 1 sker under vecka 9-10
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Pontus Wallin 010-475 8114. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Johanna Kollander 010-489 26 58. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Mikael Hedenheim ST, 010 475 84 68. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
