Trailerreperatör
2026-02-05
Dina arbetsuppgifter
Är du en problemlösare som trivs med att arbeta med tunga fordon? Har du ett öga för detaljer och vill spela en viktig roll i att hålla vår fordonsflotta i toppskick? Då kan det vara dig vi söker till vår kund!
Som reparatör hos oss kommer ditt huvudsakliga fokus ligga på service och reparation av trailers och eftersläp. Fordonen kommer direkt från olika testkörningar, vilket innebär att arbetsuppgifterna är varierande och kräver snabba, säkra lösningar för att få ut dem på vägen igen.
Dina arbetsuppgifter inkluderar genomgång och kontroll av trailers efter utförda testkörningar, löpande underhåll och enklare reparationer, såsom byte av belysning och lampor, reparation och justering av draganordningar, däckbyten och service av hjulenheter. Vid behov kommer du även att stödja teamet med reparationer av lastbilar.
Vi söker dig som är praktiskt lagd och har erfarenhet av mekaniskt arbete. Du är noggrann, självgående och trivs med att ta eget ansvar för att lösa de tekniska utmaningar som dyker upp under dagen. Vi ser gärna att du har erfarenhet av reparationer av tunga fordon eller släp samt god teknisk förståelse och vana vid verktyg. C-körkort är inget krav, men starkt meriterande för att kunna förflytta fordon. Har du tidigare erfarenhet av att skruva med lastbilar är även detta meriterande.
Du kommer att vara anställd av Randstad och vara uthyrd till kund som finns mellan Borås och Alingsås. Tjänsten är förlagd på dagtid med start runt mitten av mars. Uppdraget sträcker sig så länge kunden har behov. För rätt person finns det möjlighet till att få lära sig fler arbetsuppgifter hos kund och med detta förlängning av uppdraget.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta konsultchef Emma Eriksson på emma.eriksson@randstad.se
. Vi tar ej emot ansökningar via mail. Vi ser fram emot din ansökan.
Ansvarsområden
Genomgång och kontroll av trailers efter utförda testkörningar.
Löpande underhåll och enklare reparationer, såsom byte av belysning och lampor.
Reparation och justering av draganordningar.
Däckbyten och service av hjulenheter.
Vid behov även stödja teamet med reparationer av lastbilar.
Erfarenhet av reparation utav lastbilar och eftersläp
Körkort C eller CE
Problemlösare
Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward.
