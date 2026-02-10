Trafikutvecklare till Umeå
2026-02-10
Nu öppnar vi ett helt nytt trafikområde i Umeå - och söker därför en nyfiken, drivande och analytisk Trafikutvecklare som vill vara med från start. Hos Nobina får du chansen att bygga upp något som verkligen gör skillnad: smartare linjenät, bättre resupplevelser och hållbar mobilitet för tusentals människor varje dag. Här får du både stort ansvar och frihet att tänka nytt, testa idéer och skapa lösningar som tar Umeås kollektivtrafik till nästa nivå!
Dina arbetsuppgifter som Trafikutvecklare
I rollen som trafikutvecklare spelar du en nyckelroll i att öka resandet och förbättra kundnöjdheten i våra trafikavtal. Genom att analysera trafikmönster och resandeflöden optimerar du befintlig trafik och identifierar områden med potential för tillväxt.
Du driver utvecklingen av kollektivtrafiken, både genom justering av befintliga linjer och skapande av nya där bostäder, företag och andra nyetableringar växer fram. I nära samarbete med kollegor och externa parter tar du fram strategier och förslag som ger tydliga resultat. Rollen innebär även att bygga långsiktiga samarbeten med Umeå kommun och trafikhuvudmannen Länstrafiken Västerbotten för att bl a leda trafikförbättrande projekt i Umeås stadstrafik - Ultra. Från idé till genomförande med fokus på kvalitet och ständiga förbättringar.
Personliga egenskaper och kvalifikationer
För att lyckas i denna roll är du en analytisk och initiativrik person med ett starkt intresse för att utveckla kollektivtrafiken och bidra till en mer hållbar samhällsutveckling. Du har lätt för att se helheten men också förmågan att uppmärksamma detaljer och fatta välgrundade beslut baserade på ekonomi, data och analyser. Du trivs i en samarbetsorienterad roll där du arbetar nära både interna och externa parter, och du har en naturlig förmåga att skapa förtroende och bygga långsiktiga relationer. Ditt sätt att kommunicera präglas av tydlighet, struktur och engagemang.Vi tror också att du har ett genuint intresse för nya trender, teknologier och forskning inom kollektivtrafik och stadsutveckling, samt en stark drivkraft att omsätta idéer till konkreta resultat. Vidare ser vi att det är en fördel om du har:
Högskoleexamen inom trafikplanering, stadsplanering eller annan relevant utbildning, alternativ motsvarande genom uppbyggd erfarenhet
Analytiska färdigheter och förmåga att uppmärksamma detaljer.
Förmåga att tolka och dra slutsatser ur komplexa dataunderlag.
Mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga, både muntligt och skriftligt.
Erfarenhet av trafikplanering och/eller trafikutveckling inom kollektivtrafikbranschen är meriterande. Kunskap i planeringsverktyget Hastus är också meriterande men inget krav, då utbildning kan erbjudas på plats.
Uppfyller du inte alla krav? Tveka inte att söka ändå. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ser både utvecklingsvilja och potential som viktiga framgångsfaktorer i rollen!
Om tjänsten och ansökan
Tjänsten är på heltid med placering i Umeå. Vi vill ha din ansökan senast den 1 mars.
Frågor
Vid frågor om tjänsten, kontakta: Arendt Grape, Teamchef: arendt.grape@nobina.se
alternativt Jonathan Pershaf, Avdelningschef Trafik- och Affärsutveckling: jonathan.pershaf@nobina.se
Frågor om rekryteringsprocessen Jennifer.safaei@nobina.se
Varför Nobina?
På Nobina är vi engagerade i att skapa en inkluderande arbetsmiljö där varje medarbetare gör skillnad. Våra ledare tar ansvar, fattar modiga beslut och strävar alltid efter att möta våra resenärers och samhällets behov. Genom att vara affärsdrivna och fokusera på helheten strävar vi efter att utveckla vår verksamhet och skapa hållbara lösningar för idag och för framtiden. På ett coachande sätt är vi engagerande. Vår kultur bygger på respekt, vi bryr oss och tar ansvar och vi söker ständigt nya perspektiv för att leverera vårt resenärslöfte.
Ersättning
Individuell
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
