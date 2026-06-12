Vi söker C-Chaufförer inom distribution till sommarjobb i Arlöv
Simplex Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Malmö Visa alla fordonsförarjobb i Malmö
2026-06-12
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C- och CE-chaufförer sökes för distributions uppdrag i Skåne
Är du en serviceinriktad och ansvarstagande chaufför som trivs med frihet under ansvar? Vi söker nu flera C- och CE-chaufförer för uppdrag inom distribution med utgångspunkt i Arlöv.Publiceringsdatum2026-06-12Om tjänsten
Som chaufför kommer du att arbeta med lokal distribution och leverera gods till företag och verksamheter runt om i Skåne. Du ansvarar för att transporterna genomförs säkert, effektivt och med hög servicenivå. Rollen innebär daglig kundkontakt och passar dig som trivs med ett självständigt arbete där ingen dag är den andra lik.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av:
Lastning och lossning av gods
Distribution och leveranser enligt planerade rutter
Kundkontakt och service ute hos mottagare
Säker hantering av fordon och gods
Daglig kontroll och ansvar för fordonet
Vi söker dig som har
C- eller CE-körkort
Giltigt YKB
God svenska i tal och skrift
Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
Hög ansvarskänsla och god serviceförmåga
Meriterande
ADR Grund
Tidigare erfarenhet av distributions körningDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas i rollen ser vi att du är flexibel, punktlig och lösnings orienterad. Du har ett professionellt bemötande och tycker om att skapa positiva kund upplevelser.
Vi erbjuder
Ett varierande och självständigt arbete
Trevliga kollegor och en inkluderande arbetsmiljö
Introduktion och stöd i uppdraget
Goda möjligheter till fortsatt anställning efter sommaren
Anställningsvillkor
Start: Vecka 26 eller enligt överenskommelse
Omfattning: Behovsanställning
Krav: Tillgänglighet för arbete under veckorna 26–33
Placering: Arlöv
Lön enligt kollektivavtal
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Om oss:
Det är vi som är Simplex. Framtidens bemanningsföretag med siktet inställt på utveckling. För det är precis vad vi vill skapa, utveckling för företag och människor. Med rätt person, på rätt plats skapas nytta för alla parter. Idag ser ni våra konsulter köra truck på terminaler, leverera pallar med tunga fordon, leda logistiken på byggarbetsplatser eller packa orders på lager. Men det är bara en liten del av vad vi erbjuder. Hos oss arbetar människor som vill framåt och som driver på logistiken i hela Sverige. Svårare eller enklare behöver det inte vara.
Är du redo för nästa steg i karriären, öppnar vi dörrar till nya möjligheter. Vårt mål är att ta vara på varje individs unika kompetens och förädla med erfarenheter.
Välkommen till Simplex! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277)
211 20 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Malmö Jobbnummer
9962264