Trafiksäkerhetsarbetare till Uppsala
Ramudden AB / Anläggningsarbetarjobb / Uppsala Visa alla anläggningsarbetarjobb i Uppsala
2026-08-03
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Vill du tillsammans med oss arbeta för säkra arbetsplatser? Vi söker nu en Trafiksäkerhetsarbetare till vår depå i Uppsala.Publiceringsdatum2026-08-03Om tjänsten
Som Trafiksäkerhetsarbetare ansvarar du för att leverera och hämta material efter beställning från våra kunder. Du transporterar material och sätter upp skyltar, barriärer, stängsel och övriga skyddsanordningar för att skapa säkra arbetsplatser. Allt efter våra kunders önskemål.
Du kommer också att utföra tillsyn på våra jobb för att kvalitetssäkra vårt arbete. När du inte är ute längs vägen är du på vår depå och tar hand om vårt material och våra kunder. Du ansvarar för in- och utlastning av material samt sorterar och förflyttar material på depån.
Tjänsten är heltid med placering i Uppsala. Ordinarie arbetstid är förlagd till dagtid, men natt- och helgjobb kan förekomma.
Om dig
Vi söker dig som är flexibel, tycker om att ta ansvar och självständigt söker lösningar utifrån kundens behov. Har du ett gott ordningssinne och tycker om service kommer du att lyckas i rollen. Vidare vill vi att du, liksom oss, värnar om trafiksäkerhet och en trygg arbetsmiljö.
Krav för tjänsten:
Manuellt B-körkort
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har du BE-behörighet eller APV steg 1.1–1.3 och 2.1–2.3 ser vi det som meriterande.Om företaget
På Ramudden brinner vi för att skapa säkra arbetsplatser. Vi finns på 90 depåer och erbjuder uthyrningsprodukter, tjänster och helhetslösningar som gör det tryggare att arbeta i trafikerade miljöer. Men i grunden handlar det inte om skyltar, barriärer eller fordon utan om människor. Vårt syfte är enkelt men viktigt: alla ska komma hem oskadda varje dag. Det gäller de som jobbar på arbetsplatsen, de som måste passera förbi och oss själva.
Våra kärnvärden
Nära, drivna och omtänksamma är inte bara ord för oss – det är hur vi jobbar tillsammans, varje dag.
Vi bygger starka relationer till varandra och våra kunder. Vi är drivna, tillgängliga och lösningsfokuserade i vårt jobb. Vi är omtänksamma och personliga och respekterar varandras olikheter.
Detta erbjuder vi dig
Som vår nya kollega blir du en del av ett framåtblickande företag med stark sammanhållning, stabil grund och stort engagemang. Vi vet att vår framgång bygger på våra medarbetare och därför satsar vi långsiktigt på kompetensutveckling, lärande och möjligheter att växa inom bolaget. Vi har också ett tydligt fokus på välmående, med friskvårdssatsningar som ska bidra till både hälsa och gemenskap. Hos oss får du tillgång till förmåner inom både hälsa, friskvård och fritid.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser fram emot att höra från dig. Rekrytering och urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ramudden AB
(org.nr 556674-6730), https://www.ramudden.se/
754 54 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Entreprenadchef
Niklas Söderlund Niklas.Soderlund@ramudden.se Jobbnummer
10018324