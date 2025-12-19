Trafikledare
Transport AB Göteborg-Marstrand (TGM) och Bäckebols Åkeri AB är två av Göteborgsregionens största och marknadsledande distributionsåkerier. Vi är samarbetspartner med Schenker med c:a 110 anställda inom respektive åkeri med en majoritet av kollektivanställda. Transportbranschen är i stark utveckling drivet av bland annat digitalisering och internet-handel och vi har en spännande utveckling framför oss.
Vill du ha en central roll där du får kombinera planering, problemlösning och ledarskap i ett högt tempo? Nu söker vi en Trafikledare till vår Trafikavdelning. Tjänsten är förlagd till dagtid, måndag-fredag och passar dig som trivs när det händer mycket och gillar att ha överblick.
Om rollen
Som trafikledare är du spindeln i nätet i den dagliga driften. Du planerar och samordnar transporter, ser till att rätt gods kommer fram i tid och är ett operativt stöd för våra chaufförer ute på vägarna. Rollen är både strukturerad och dynamisk - du arbetar med framförhållning, men behöver också kunna agera snabbt när förutsättningarna förändras.
Du har löpande kontakt med chaufförer, kunder och kollegor och bidrar till att skapa ett smidigt flöde genom hela transportkedjan. En viktig del av arbetet är att bygga förtroende, ge tydliga besked och säkerställa att verksamheten bedrivs enligt gällande regelverk och interna rutiner.
Det här kommer du att göra
Planera och leda den dagliga trafiken så att gods levereras effektivt och i tid
Optimera användningen av fordon och resurser
Vara den naturliga kontaktpunkten för både chaufförer och kunder
Hantera förändringar, avvikelser och akuta situationer
Stötta och vägleda chaufförer i deras dagliga arbete
Administrera och uppdatera uppdrag i våra transport- och planeringssystem
Vem vi tror att du är
Du har erfarenhet av trafikledning, transportplanering eller liknande roll inom åkeri eller logistik. Du är trygg i din yrkesroll, gillar att ta ansvar och har lätt för att kommunicera med olika typer av människor. När tempot är högt behåller du lugnet, prioriterar rätt och fattar beslut som driver verksamheten framåt.
Kvalifikationer
• Gymnasiekompetens
• Erfarenhet av trafikledning
• God datorvana och kunskaper i Officepaketet
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• Kunskap om YKB, kör- och vilotider samt yrkestrafikens regelverk
• Minst B-körkort
Vi ser det som meriterande om du har YH- utbildning inom transport, logistik eller trafikledning.
Vi erbjuder dig
Tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader.
En dynamisk arbetsmiljö med korta beslutsvägar
Friskvårdsbidrag
Kollektivavtal, Tjänstemannaavtalet för Transportföretagen
Vid eventuell anställning kontrolleras belastningsregistret och ett utslag kan påverka möjligheten till anställning.
Ansökan
Känns detta som nästa steg för dig? Skicka in din ansökan till ansokan@tgm.se
.
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, så välkommen med din ansökan redan idag.
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: ansokan@tgm.se Arbetsgivarens referens
