Trafikledare
Randstad AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg
2025-11-14
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-14Dina arbetsuppgifter
Är du en engagerad och driven Trafikledare? Vi på Randstad söker nu en trafikledare för ett konsultuppdrag hos en av våra kunder i Göteborg.
I rollen som Trafikledare är du spindeln i nätet och ansvarar för att optimera, planera och leda det dagliga operativa flödet, vilket säkerställer att kundernas gods når sin destination i tid och med högsta möjliga kvalitet.
Vi söker dig som har en stark logistisk förståelse, är strukturerad och har en utmärkt förmåga att hantera oförutsedda händelser med lugn och beslutsamhet.
Du trivs i ett högt tempo, tar gärna egna initiativ och är en kommunikativ lagspelare.
Ansvarsområden
Daglig optimering och planering av körscheman och rutter för fordon och chaufförer.
Övervakning och uppföljning av transportflödet i realtid för att säkerställa leveransprecision.
Proaktiv hantering av avvikelser, förseningar och andra driftstörningar.
Löpande kontakt med chaufförer, kunder, terminaler och underleverantörer.
Säkerställa att alla transporter följer gällande lagar, regler och miljökrav.
Administrativa uppgifter såsom orderhantering, dokumentation och rapportering.
Aktivt bidra till att utveckla och effektivisera det operativa arbetet.Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet som Trafikledare, Speditör eller liknande logistikroll.
Mycket god förmåga att planera, prioritera och strukturera ditt arbete.
Gedigen kunskap i logistiksystem och planeringsverktyg.
Flytande i tal och skrift i svenska och engelska.
Förmåga att fatta snabba beslut under tidspress.
Utmärkt samarbets- och kommunikationsförmåga.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Monthly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9605877