Trafikledare - Sollentuna
Simplex Bemanning AB / Logistikjobb / Upplands Väsby Visa alla logistikjobb i Upplands Väsby
2025-11-12
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simplex Bemanning AB i Upplands Väsby
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige
Arbetstid: Måndag-fredag, kl. 07:00-16:00
Start: 1 januari 2026
Omfattning: Heltid
Om arbetsplatsen
Vår uppdragsgivare är en av Sveriges största aktörer inom transport- och maskintjänster med stark miljöprofil och tydligt fokus på kvalitet, säkerhet och långsiktig hållbarhet. Med verksamhet från Norrköping till Sollentuna har de en växande närvaro även i Södertälje.
Så är det att arbeta som trafikledare hos oss
Som trafikledare är du spindeln i nätet - kontaktpunkten mellan kunder, förare och interna aktörer. Du trivs i ett högt tempo och har hög service- och kvalitetsmedvetenhet. Du hanterar ordermottagning, planering och prissättning samt säkerställer att den dagliga driften fungerar smidigt med en samtidig överblick över flera processer.
Arbetsuppgifter och ansvar
Ordermottagning, planering, prissättning och återrapportering i nära samarbete med kunder, säljare, åkare och förare.
Koordinering och optimering av resurser såsom fordon och utrustning, särskilt vid bygg- och anläggningsuppdrag.
Du fungerar som navet i trafikflödet - driver lösningar proaktivt, är serviceminded och noggrann.
Profilen vi söker
Självgående och serviceorienterad, med förmåga att strukturera och prioritera effektivt i ett dynamiskt arbetsflöde.
Stark kommunikativ förmåga i tal och skrift, gärna även på engelska.
Erfarenhet från trafikledning, logistik eller bygg- och anläggningsbranschen är meriterande.
Teknisk förståelse, vana vid digitala verktyg (t.ex. Officepaketet och andra system), samt flexibilitet och problemlösningsförmåga.
Att vara en lagspelare med laganda och vilja att utvecklas personligen är en självklarhet.
Meriterande med tidigare erfarenhet av flistransporter
Vi erbjuder
En tydlig och strukturerad start runt den 1 januari
Utvecklande arbetsuppgifter i Sollentuna, med potential att växa internt
Konkurrenskraftig lön
En trygg arbetsmiljö med fokus på hållbarhet, säkerhet och kvalitet
Sök jobbet idag och förklara varför du är rätt person för jobbet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277)
192 77 SOLLENTUNA Arbetsplats
Simplex Bemanning Jobbnummer
9600671