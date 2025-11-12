Trafikledare - Sollentuna

Simplex Bemanning AB / Logistikjobb / Upplands Väsby
2025-11-12


Arbetstid: Måndag-fredag, kl. 07:00-16:00
Start: 1 januari 2026
Omfattning: Heltid
Om arbetsplatsen
Vår uppdragsgivare är en av Sveriges största aktörer inom transport- och maskintjänster med stark miljöprofil och tydligt fokus på kvalitet, säkerhet och långsiktig hållbarhet. Med verksamhet från Norrköping till Sollentuna har de en växande närvaro även i Södertälje.

Så är det att arbeta som trafikledare hos oss
Som trafikledare är du spindeln i nätet - kontaktpunkten mellan kunder, förare och interna aktörer. Du trivs i ett högt tempo och har hög service- och kvalitetsmedvetenhet. Du hanterar ordermottagning, planering och prissättning samt säkerställer att den dagliga driften fungerar smidigt med en samtidig överblick över flera processer.

Arbetsuppgifter och ansvar
Ordermottagning, planering, prissättning och återrapportering i nära samarbete med kunder, säljare, åkare och förare.
Koordinering och optimering av resurser såsom fordon och utrustning, särskilt vid bygg- och anläggningsuppdrag.
Du fungerar som navet i trafikflödet - driver lösningar proaktivt, är serviceminded och noggrann.

Profilen vi söker
Självgående och serviceorienterad, med förmåga att strukturera och prioritera effektivt i ett dynamiskt arbetsflöde.
Stark kommunikativ förmåga i tal och skrift, gärna även på engelska.
Erfarenhet från trafikledning, logistik eller bygg- och anläggningsbranschen är meriterande.
Teknisk förståelse, vana vid digitala verktyg (t.ex. Officepaketet och andra system), samt flexibilitet och problemlösningsförmåga.
Att vara en lagspelare med laganda och vilja att utvecklas personligen är en självklarhet.
Meriterande med tidigare erfarenhet av flistransporter

Vi erbjuder
En tydlig och strukturerad start runt den 1 januari
Utvecklande arbetsuppgifter i Sollentuna, med potential att växa internt
Konkurrenskraftig lön
En trygg arbetsmiljö med fokus på hållbarhet, säkerhet och kvalitet

Sök jobbet idag och förklara varför du är rätt person för jobbet!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Simplex Bemanning AB (org.nr 559001-0277)
192 77  SOLLENTUNA

Arbetsplats
Simplex Bemanning

Jobbnummer
9600671

