Trafiklärare i Eslöv
Öresunds Trafikskola AB / Lärarjobb / Eslöv
2026-03-31
, Kävlinge
, Höör
, Lund
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Öresunds Trafikskola AB i Eslöv
, Landskrona
, Malmö
eller i hela Sverige
Om jobbet
Vill du vara en del av ett starkt och glatt team där driv och engagemang står i fokus?
Vi på Öresunds trafikskola i Eslöv söker nu en trafiklärare för att stärka vårt team. Vi tillämpar ett modernt och effektivt arbete i en positiv och professionell miljö. Hos oss får du chansen att arbeta med ett gäng härliga kollegor där gemenskapen är viktig. Vi utvecklas ständigt för att hålla oss på topp för att ge eleverna bästa möjliga service.
Vi söker dig som
Har en godkänd trafiklärarexamen samt innehar ett godkännande från Transportstyrelsen.
Är en glad, positiv och utåtriktad person som inte har svårt med att skapa nya relationer.
Är en stark och driven person som brinner för att göra skillnad i andra människors liv.
Trivs och vill vara en del av en teamorienterad arbetsmiljö.
Talar flytande svenska - meriterande om man kan andra språk.
Om rollen
Du ska utbilda elever på alla nivåer, från nybörjare till de som behöver finslipa sina kunskaper.
Arbeta i nära samarbete med vårt team, trafiklärarna och kontoristen.
Se till att varje elev följs upp med en planering fram till slutmålet.
Du är pedagogisk och ansvarstagande i ditt lärande samt har ett stort tålamod med att anpassa utbildningen till varje enskild elev. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Endast via e-post
E-post: ardiana@oresundstrafikskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trafiklärare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Öresunds Trafikskola AB
(org.nr 556798-4769), https://oresundstrafikskola.se/sv
Storgatan 26 (visa karta
)
241 30 ESLÖV Arbetsplats
Öresunds Trafikskola Kontakt
Trafikskolechef
Ardiana Krasniqi ardiana@oresundstrafikskola.se Jobbnummer
9830329