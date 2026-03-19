Trafiklärare buss Trafikområde Malmö
2026-03-19
Med 13 000 medarbetare i fyra länder är vi Nordens största företag inom kollektivtrafiken. Varje dag, året runt, väljer en miljon människor att resa mer hållbart med oss. Från norr till söder, i stadsmiljö och på landsbygden. Till nästa hållplats, eller hela vägen hem. Tillsammans med våra resenärer och uppdragsgivare är vi stora nog att göra skillnad, på riktigt. Läs mer om oss på www.nobina.se.
Trafikområde Malmö består av ca 900 medarbetare och vi kör varje dag ca 250 bussar. Tillsammans med vår uppdragsgivare Skånetrafiken ansvarar vi för att driva och utveckla busstrafiken i område Malmö. Ett av våra viktigaste uppdrag är att leva upp till Nobinas resenärslöfte. Våra resenärer ska alltid känna sig välkomna och trygga, få information som är betydelsefull för sin resa och veta att de reser hållbart med oss.
Vi söker nu en trafiklärare för utbildning av nya bussförare inom Trafikområde Malmö.
Till detta spännande och viktiga uppdrag söker vi en av Transportstyrelsen godkänd trafiklärare för buss!
Om rollen
I rollen som trafiklärare ansvarar du för att undervisa elever som blir antagna till Nobina Malmös trafikskola. Du följer den framtagna undervisningsplanen och genomför både teoretiska och praktiska övningar. Du har en daglig kontakt och samarbete med Utbildningsledaren och Trafikskolechef för att säkerställa att vi följer lagar och regler kring utbildningsprocessen, ex att utbildningskort förs på ett föreskrivet sätt för varje elev.
Exempel på arbetsuppgifter:
Undervisa elever enligt framtagen undervisningsplan i buss och teorisal.
Föra utbildningskort för varje elev.
Vara väl förtrogen med såväl den teoretiska som den praktiska utbildningsplanen.
Övriga vid en trafikskola förekomna arbetsuppgifter
Kvalifikationer och egenskaper
• Godkänd trafiklärare (behörighet D) av Transportstyrelsen.
• Gymnasial/eftergymnasial utbildning.
• Goda kunskaper i svenska och generellt en mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift.
• Meriterande om du är godkänd YKB-lärare av Transportstyrelsen.
• För att trivas och lyckas i rollen har du en god pedagogisk förmåga, har ett stort säkerhetsfokus och är stresstålig. Du är även en duktig administratör och har mycket goda kunskaper i Officepaketet.
• Du har erfarenhet av rollen som trafiklärare för tung trafik.
Nobina välkomnar alla
Nobina är ett mångfaldens företag. Vi tror på mångfald och att det berikar personer, grupper och oss som företag. På Nobina arbetar vi aktivt med att främja mångfald och att ta tillvara kompetens hos alla medarbetare oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet eller uttryck, etnicitet, ålder, religion eller annan trosuppfattning.
Varför Nobina?
På Nobina är vi engagerade i att skapa en inkluderande arbetsmiljö där varje medarbetare känner sig värdefull. Våra ledare tar ansvar, fattar modiga beslut och strävar alltid efter att möta våra resenärers och samhällets behov. Genom att vara affärsdrivna och fokusera på helheten strävar vi efter att utveckla vår verksamhet och skapa hållbara lösningar för idag och för framtiden. På ett coachande sätt är vi engagerande. Vår kultur bygger på respekt, vi bryr oss och tar ansvar och vi söker ständigt nya perspektiv för att driva innovation.
Mångfald för oss innebär att vi utifrån bakgrund, personlighet, kunskap och erfarenhet, inom ramen för våra värderingar, tänker på olika sätt och kompletterar varandra. Vi tror på att allas samlade erfarenheter är viktiga för att vi som personer, våra team och vi som företag ska kunna växa och utvecklas. Vi är stolta över att arbetet med mångfald och inkludering är en viktig del i vår vardag.
Om tjänsten
Tjänsten är på 100% och kommer rapportera till trafikskolechefen, dialog kan föras om annan anställningsform önskas.
Anställningen inleds med 6 månaders provanställning eller annan överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas.
Sista ansökningsdagen är 10 april. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Frågor gällande rekryteringsprocessen: Nicklas.olsson@nobina.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Nobina Sverige AB
Nicklas Olsson nicklas.olsson@nobina.se
