Trafiklärare Am och B
Pedalens Trafikskola AB / Lärarjobb / Nyköping Visa alla lärarjobb i Nyköping
2026-02-12
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pedalens Trafikskola AB i Nyköping
, Södertälje
eller i hela Sverige
Om jobbet
Pedalens Trafikskola växer och söker nu behörig trafiklärare för Am och B-körkort. Tjänsten gäller i första hand vår verksamhet i Nyköping.
Vi söker dig som:
Har giltig behörighet som trafiklärare för B och AM från transportstyrelsen .
Är pedagogisk, strukturerad och professionell
Trivs med att arbeta med elever i olika nivåer
Vi erbjuder:
Arbete i en etablerad och seriös trafikskola på ny ort.
Tydliga rutiner och planerad verksamhet
Stora möjligheter till vidareutveckling.
En plats att trivas på Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: jobb@pedalenstrafikskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trafiklärare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pedalens Trafikskola AB
(org.nr 556987-3200)
Högbrunn (visa karta
)
611 38 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9740015