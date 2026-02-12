Trafiklärare Am och B

Pedalens Trafikskola AB / Lärarjobb / Nyköping
2026-02-12


Om jobbet
Pedalens Trafikskola växer och söker nu behörig trafiklärare för Am och B-körkort. Tjänsten gäller i första hand vår verksamhet i Nyköping.
Vi söker dig som:
Har giltig behörighet som trafiklärare för B och AM från transportstyrelsen .
Är pedagogisk, strukturerad och professionell
Trivs med att arbeta med elever i olika nivåer

Vi erbjuder:
Arbete i en etablerad och seriös trafikskola på ny ort.
Tydliga rutiner och planerad verksamhet
Stora möjligheter till vidareutveckling.
En plats att trivas på

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: jobb@pedalenstrafikskola.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trafiklärare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Pedalens Trafikskola AB (org.nr 556987-3200)
Högbrunn (visa karta)
611 38  NYKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9740015

