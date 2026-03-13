Trafikingenjör till Tekniska avdelningen
Burlöv är en spännande kommun i tillväxtregionen mellan Malmö och Lund. Vi har en nära organisationskultur som möjliggör och betonar samarbete, innovation och ett hållbart arbetsliv. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och skapar värde för våra medborgare.
Vill du vara med och bygga det attraktiva, tillgängliga, hållbara och trygga Burlöv?
Hos Tekniska Avdelningen inom Samhällsbyggnadsförvaltningen jobbar vi för att förbättra medborgarnas vardag genom drift och underhåll av trafikanläggningar, vägar & gator, grönområden, lekplatser, kommunala fastigheter, stadsnät samt projekt kopplat till detta. Vi som gör detta är 12 tjänstepersoner: avdelningschef, förvaltare, ingenjörer, projektledare, samordnare och driftchefen som har fastighetstekniker och trygghetsvärdar. Som trafikingenjör kommer du att ha avdelningschefen som närmsta chef, och vi sitter i Medborgarhuset i Arlöv.
Vår nuvarande trafikingenjör kommer att ta en annan roll i organisationen som trafikplanerare, och vi söker därför en person som kommer in och övertar dennes uppgifter. Inriktningen på rollen är mer förvaltande av befintliga trafikmiljöer än planerande av nya - men tjänsten innebär ändå mycket utvecklingsarbete eftersom vår kommun har snabb tillväxt och stark samhällsutveckling. Burlöv är också trafikmässigt intressant: till ytan är det Sveriges näst minsta kommun men infrastrukturen liknar mer en storstads. Med Burlövs strategiska geografiska läge finns viktiga pendlingsstråk som behöver främjas och utvecklas för att möta framtidens mobilitetsbehov.
Här möter du en grupp kollegor med en välkomnande, hjälpsam och vänskaplig stämning med mycket skratt! Vi bryr oss om varandra, har en stark känsla för vårt uppdrag och tar det på stort allvar, eftersom det är viktigt för kommunens medborgare. Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och mångfald. Därför ser vi gärna sökande med olika bakgrunder och erfarenheter till tjänsten. Vill du vara med och utveckla trafiken i Burlövs kommun? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Blandningen av att hantera höga trafikflöden från Trafikverkets vägar och fingertoppskänslan som behövs när vi hanterar villagator i Åkarp eller säkra skolvägar i Arlöv gör rollen varierad och full av kontaktytor. Du blir en viktig länk mellan kommunens planering, projektgenomförande och daglig drift. I stadsutvecklingsprojekt representerar du driftperspektivet.
Som trafikingenjör behöver du ta hänsyn till flera olika perspektiv i dina bedömningar. Vårt arbete på avdelningen styrs av politiska beslut. Just trafik är också ett område där våra medborgare har många frågor och åsikter. I en liten kommun är det nära mellan medborgare - politik - tjänstepersoner. Därför är förtroende för varandras roller avgörande. I Burlöv har vi samtidigt Skånes bästa och Sveriges tredje bästa företagsklimat - de utmärkelserna kommer inte automatiskt utan nås genom ett fokus som genomsyrar hela vår organisation. I rollen som trafikingenjör är detta exempel på olika intressen du behöver väga samman i dina bedömningar, för att fatta välgrundade beslut.
Rent konkret är dina vanligaste arbetsuppgifter att:
* Hantera LTF:er (lokala trafikföreskrifter) & vägmärken
* Bedöma grävtillståndsansökningar, TA-planer & tunga transporter
* Samordna kommunikation vid avstängningar med entreprenörer och myndigheter såsom Polisen
* Bedöma belamringstillstånd / användande av offentlig plats
* Hålla dialoger med medborgare över telefon, e-post och i ärendesystem
* Arbeta med förbättring & utveckling av trafiksäkerhet och tillgänglighet
* Förbereda ärenden för beslut i politisk nämnd
* Sammanställa rapporter som beslutsunderlag
* Projektleda mindre projekt i gatumiljön
* Sköta myndighetskontakter
* Göra trafikmätningar
* Hantera elbilsladdareKvalifikationer
Dina tre viktigaste egenskaper är att du är engagerad - alltså tar ansvar och visar glädje i att uppfylla vårt uppdrag i kommunen, att du är strukturerad - planerar och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt, samt att du är kommunikativt skicklig - har lätt för samarbete och god kontakt med både externa parter, kollegor i övriga förvaltningar och våra medborgare. Vidare gäller det att du har en förmåga att leda dig själv, alltså att du hittar vad som behöver göras och tar eget initiativ till att göra det. Vi kollegor hjälper hela tiden varandra, men du måste äga ditt uppdrag.
För alla oss på avdelningen är det viktigt att vi som lagkamrater kommunicerar öppet och ärligt med varandra. Vi anstränger oss för att samarbeta i stället för att hålla fast vid våra respektive positioner. Det innebär att se till helheten av uppdraget och ibland släppa en egen uppgift för att hjälpa en kollega. Vi har alla olika bakgrunder, åldrar, erfarenheter och styrkor. Kraften uppstår när vi samarbetar. Det är också helt okej att göra fel - det viktiga är att du anstränger dig för att göra ditt bästa och lär dig av dina misstag, så att du utvecklas i din yrkesroll och att vi som avdelning ständigt förbättrar oss.
Dator, läsplatta och smart telefon är verktyg vi använder, därför behöver du ha IT-vana och ha lätt för att lära dig system som behövs i arbetet. Gällande distansarbete så är utgångspunkten arbete på plats, med möjlighet att arbeta maximalt en dag per vecka på distans när verksamheten tillåter det. Vi har förmåner såsom flextid, friskvårdsbidrag på 3 000 kr/år och ett gym i medborgarhuset.Kvalifikationer
* Utbildning som högskole- eller civilingenjör inom väg- och trafikteknik, samhällsbyggnad eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* Utmärkt svenska i tal och skrift.
* Goda kunskaper i Office-paketet och allmän IT-vana.
* B-körkort.
Meriterande:
* Erfarenhet av drift och underhåll av gatumiljöer.
* Utbildning/kunskap i arbete på väg, entreprenadjuridik, AMA, LOU (Lagen om offentlig upphandling), BAS-P & BAS-U, vägmärken, parkering, fordonsflytt.
* Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vill du veta mer om Burlövs kommun välkomnar vi dig till www.burlov.se. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312273". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Burlövs kommun
(org.nr 212000-1025) Arbetsplats
Burlövs kommun, Tekniska avdelningen Kontakt
Teknisk Chef
Linus Arbin Borsiin linus.arbinborsiin@burlov.se 040-625 63 69 Jobbnummer
9795246