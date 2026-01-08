Trädgårdsmedarbetare
Salthamn AB / Trädgårdsodlarjobb / Gotland
Salthamn - säsong 2026 (med ansvar för säsong 2027)
Salthamn söker en engagerad och nyfiken trädgårdsarbetare som vill arbeta nära en erfaren trädgårdsmästare och utvecklas mot ett självständigt ansvar för grönsaksodlingarna.
Under säsongen 2026 arbetar du som lärling, sida vid sida med trädgårdsmästaren. Målet är att du successivt bygger upp den kunskap och trygghet som krävs för att driva odlingarna självständigt under säsongen 2027, då ordinarie trädgårdsmästare är pappaledig.
Detta är en unik möjlighet för dig som vill ta ett kliv från praktik/assisterande roll till ett verkligt odlingsansvar i småskalig, kvalitetsdriven produktion.
Om Salthamn
Salthamn är en småskalig odling på Gotland med fokus på grönsaker av hög kvalitet, hantverksmässiga metoder och långsiktigt jordbruk. Odlingssystemet bygger på intensiva bäddar, observation, anpassning efter platsens förutsättningar och ett stort engagemang i detaljerna.
Arbetsuppgifter säsong 2026 (lärlingsår)
Du arbetar tillsammans med trädgårdsmästaren och deltar i hela odlingsåret, bland annat:
Sådd, uppdragning och utplantering
Skötsel av bäddar (rensning, bevattning, täckning)
Skörd och efterarbete
Planering och uppföljning av odlingar
Daglig observation av väder, jord och grödor
Fokus ligger på lärande, förståelse och ansvarstagande, snarare än tempo.
Arbetsuppgifter säsong 2027 (huvudansvar)
Under 2027 förväntas du:
Driva den dagliga skötseln av odlingarna
Genomföra så- och planteringsplaner
Ansvara för skörd och löpande prioriteringar
Kommunicera löpande med Salthamn kring behov och beslut
Stöd och överlämning sker under 2026 och inför säsong 2027.
Vi söker dig som
Har ett genuint intresse för grönsaksodling och praktiskt arbete
Vill lära dig på djupet och ta ansvar över tid
Är noggrann, observant och självgående
Trivs med fysiskt arbete utomhus i alla väder
Har tidigare erfarenhet av odling (praktik, utbildning eller arbete) - meriterande men inte ett krav
Personlig lämplighet och inställning väger tungt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
E-post: office@salthamn.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trädgårdsarbetare Salthamn". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Salthamn AB
(org.nr 556795-9035)
Lummelunda Överstekvarn 355 (visa karta
)
621 71 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jacqueline Raymond AB Jobbnummer
9673488