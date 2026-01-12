Trädgårdsmästare sökes
2026-01-12
Vi söker erfarna trädgårdsmästare - Boleva Trädgård
Vi på Boleva Trädgård söker erfarna trädgårdsmästare som vill arbeta självständigt, varierat och med ansvar. Du kommer framför allt att sköta privata trädgårdar men även en del företag och bostadsrättsföreningar, ofta med återkommande kunder och långsiktigt fokus på skötsel och utveckling.
Efter introduktion tillsammans med kollegor arbetar du självständigt och vid heltidstjänst utgår du hemifrån med en av företagets trädgårdsbilar.Publiceringsdatum2026-01-12Dina arbetsuppgifter
Skötsel av trädgårdar med helhetsperspektiv.
Plantering, rabattskötsel, jordförbättring och gödsling.
Beskärning av frukt- och prydnadsträd, buskar och häckar.
Häckklippning och formklippning.
Manuell beskärning.
Gräsvård: klippning, trimning, dress och sådd enligt skötselplan.
Vertilkalskärning.
Ogräsrensing.
Rådgivning till kunder kring växtval och långsiktig skötsel.
Trädgårdsdesign
Vi söker dig som
Är utbildad trädgårdsmästare och med yrkeserfarenhet
Är trygg i din yrkesroll och trivs med självständigt arbete
Är ansvarstagande, strukturerad och lösningsorienterad
Har lätt för kundkontakt och kommunicerar professionellt på plats
Har god fysisk förmåga och gillar att arbeta utomhus i alla väder
Är bosatt i Göteborgsområdet och har B-körkort (vana att köra med släp)
Meriterande
Motorsåg- och/eller röjsågskörkort
Arboristutbildning
Andra specialistkunskaper inom trädgård
Vi erbjuder
Säsongsarbete: heltid eller deltid under april-oktober
Kollektivavtal, ansvarsförsäkring, sjukförsäkring och pensionsförsäkring
Möjlighet till självständigt arbete med variation och ansvar
Arbete i ett familjärt och engagerat team med positiv anda
Trivs du i växtlighetens värld och vill göra skillnad i våra kunders trädgårdar? Skicka din ansökan till oss - vi ser fram emot att träffa dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
E-post: tradgard@boleva.se
E-post: tradgard@boleva.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trädgårdsmästare". Omfattning
Arbetsgivare Boleva AB
(org.nr 556749-1369), http://www.boleva.se
Norra Ågatan 10 (visa karta
)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Boleva AB Jobbnummer
9679940