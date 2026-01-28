Trädgårdsmästare | Deltid
2026-01-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Malmö
Blue Harvest har sedan 2017 haft förtroendet att hjälpa ambassader, BRF:er, företag och privatpersoner med deras utemiljöer. Många spännande uppdrag väntar säsongen 2026 och vi söker nu flera duktiga trädgårdsmästare!
Uppdrag & Arbetsuppgifter
Våra uppdrag utförs i Stockholm och varierar i storlek och utförande. Den största delen är löpande/återkommande skötseluppdrag hos våra avtalskunder och resterande är engångsinsatser. Man jobbar mestadels i par eller på egen hand och ibland i grupp, beroende på uppdragens omfattning.
Exempel på vanliga arbetsuppgifter hos våra kunder är:
Klippning, trimning och kantskärning av gräsytor
Trimning och beskärning av buskar och häckar
Ogräsrensning och krattning
Gödsling, plantering och skötsel av t.ex. perennplanteringar
Vår- och höststädningar
För att säkerställa trygghet och schyssta villkor för våra anställda är det självklart för oss att vara kollektivanslutna genom Gröna Arbetsgivare
Vad vi söker
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av trädgårdsskötsel eller annat arbete inom den gröna näringen, med ett genuint intresse för trädgård!
B-körkort är meriterande men inte ett krav vid deltidsanställning
Eftersom varje kund är unik är det viktigt att du är lyhörd, noggrann och serviceinriktad.
Vi värderar ansvarstagande och positiv inställning mycket högt, då vi jobbar som ett lag även om vi inte alltid jobbar i grupp.
En positiv och utvecklande företagskultur där vi stöttar varandra och trivs på jobbet är lika viktigt som att möta och överträffa våra kunders förväntningar!
Anställningen är en deltidsanställning där vi tillsammans kommer överens om vilken sysselsättningsgrad som ska gälla för säsongen 2026
Vi ser verkligen fram emot att höra från dig!
Din ansökan mailar du till: jobb@blueharvest.se
Vi begär utdrag från belastningsregistret i samband med anställning
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
