Trädgårdsmästare
2026-03-13
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
Kullerstad Trädgård & Design söker trädgårdsmästare till säsong 2026.
Vi söker dig:
Utbildad trädgårdsmästare
Erfaren inom yrket
Noggrann, självgående och serviceinriktad
Innehar b-körkort och vana att köra med släp.
Beredd att arbeta under en säsong som sträcker sig över en längre period
Har gärna erfarenhet av lättare snickeriarbeten eller enklare anläggningsjobb, exempelvis altanbygge, staket eller insynsskydd
Vi erbjuder:
En trygg arbetsplats med familjär stämning
Varierande arbetsdagar
Ett företag där kvalitet och yrkesstolthet är viktigt
Dina arbetsuppgifter kommer vara all sorts grönyteskötsel, trädbeskärning, häckklippning m.m.
Skicka din ansökan med personligt brev, cv samt referenser till info@kullerstadtradgard.se
Tillträde: Omgående Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
E-post: info@kullerstadtradgard.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trädgårdsmästare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kullerstad Trädgård & Design Skärblacka HB
, http://www.kullerstadtradgard.se
Oskarsrovägen 2
)
617 30 SKÄRBLACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kullerstad Trädgårdsservice Jobbnummer
9795716