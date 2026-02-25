Trädgårdsmästare
Esr Fastighetsservice AB / Trädgårdsanläggarjobb / Sollentuna
2026-02-25
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker en erfaren trädgårdsmästare till vårt team!
Är du en engagerad och kunnig trädgårdsmästare. Vi söker dig som har minst fem års erfarenhet inom trädgårdsyrket och relevant utbildning, med god växtkännedom och kunskap i beskärning. Du har vana vid de maskiner som arbetet kräver samt B-körkort.
Om rollen
Rollen som trädgårdsmästare och arbetsledare hos oss är mångsidig. Du arbetar både praktiskt med trädgårdsskötsel och leder ett arbetslag i såväl den dagliga driften som i större projekt.
Vi arbetar med såväl bostadsrättsföreningar som privata trädgårdar, vilket ger stor variation i arbetsuppgifterna.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Skötsel och underhåll av trädgårdar och grönytor
Beskärning av träd och buskar
Plantering och växtvård
Planering och arbetsledning vid projekt
Rådgivning till kunder och uppföljning av arbeten
Vi erbjuder:
En provanställning med möjlighet tillsvidareanställning
Ett varierande och självständigt arbete
Möjlighet att påverka och utveckla både arbetsmetoder och kundrelationer
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: arbete@esrfastighet.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Esr Fastighetsservice AB
(org.nr 556885-0274)
Sollentunavägen 63
)
191 40 SOLLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Suvi Silva arbete@esrfastighet.se Jobbnummer
9764255