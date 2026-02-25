Trädgårdsmästare

Esr Fastighetsservice AB / Trädgårdsanläggarjobb / Sollentuna
2026-02-25


Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Sollentuna, Upplands Väsby, Järfälla, Danderyd, Upplands-Bro eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Esr Fastighetsservice AB i Sollentuna, Stockholm eller i hela Sverige

Vi söker en erfaren trädgårdsmästare till vårt team!
Är du en engagerad och kunnig trädgårdsmästare. Vi söker dig som har minst fem års erfarenhet inom trädgårdsyrket och relevant utbildning, med god växtkännedom och kunskap i beskärning. Du har vana vid de maskiner som arbetet kräver samt B-körkort.
Om rollen
Rollen som trädgårdsmästare och arbetsledare hos oss är mångsidig. Du arbetar både praktiskt med trädgårdsskötsel och leder ett arbetslag i såväl den dagliga driften som i större projekt.
Vi arbetar med såväl bostadsrättsföreningar som privata trädgårdar, vilket ger stor variation i arbetsuppgifterna.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Skötsel och underhåll av trädgårdar och grönytor
Beskärning av träd och buskar
Plantering och växtvård
Planering och arbetsledning vid projekt
Rådgivning till kunder och uppföljning av arbeten


Vi erbjuder:
En provanställning med möjlighet tillsvidareanställning
Ett varierande och självständigt arbete
Möjlighet att påverka och utveckla både arbetsmetoder och kundrelationer

Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: arbete@esrfastighet.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Esr Fastighetsservice AB (org.nr 556885-0274)
Sollentunavägen 63 (visa karta)
191 40  SOLLENTUNA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Suvi Silva
arbete@esrfastighet.se

Jobbnummer
9764255

Prenumerera på jobb från Esr Fastighetsservice AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Esr Fastighetsservice AB: