Trädgårdslärare
Hvilan Utbildning AB / Trädgårdsanläggarjobb / Stockholm Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Stockholm
2025-09-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hvilan Utbildning AB i Stockholm
, Uppsala
, Örebro
, Göteborg
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Om jobbet
Vill du kombinera din passion för trädgård med att undervisa?
Hvilan Utbildning, med anor från 1868, är en ledande utbildningsaktör inom de gröna näringarna. Vi ägs av Hushållningssällskapen i Kalmar Kronoberg Blekinge, Sjuhärad och Skåne, och erbjuder utbildningar på gymnasie- och vuxennivå.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av att undervisa inom Trädgård och har aktuella kunskaper inom grön utbildning eller likvärdigt.
Tjänsten innebär både praktisk/teoretisk undervisning vilket innebär att du har en kombination av djupa teoretiska och gedigna praktiska kunskaper.
Du är van att leda mot bestämda mål och drivs av att utveckla människor.
Du har en god förmåga att kommunicera, både skriftligt och muntligt, med såväl kolleger som studerande från skilda målgrupper.
Självklart tycker du att det är roligt och stimulerande att med pedagogisk kreativitet få de studerande att utvecklas och trivas med din undervisning.
Vi vill att du med skickligt ledarskap bidrar med att skapa trivsel, tydlighet och struktur i din undervisning.
Du vill även ta ansvar och utveckla projekt tillsammans med kolleger för att skolan och företaget som helhet utvecklar och når sina mål.
I Stockholm utbildar vi arborister inom YH, har utbildning inom Skötsel och Underhåll (AUB) samt Trädgårdsanläggare (AUB). I arbetsuppgifterna ingår undervisning och kursansvar med aktuella kursplaner som grund. Du ska kunna sätta dig in i och förstå kursplaner och omsätta dessa till konkreta undervisningsmoment, kursplaneringar och bedömningsgrunder.
Yrkeslärarbehörighet är meriterande, men inget krav.
Några exempel på arbetsuppgifter beroende på vilken av tjänsterna du är intresserad av.
Kursansvarig för kurser inom bla markens biologi, växtkunskap och skötsel, eller
Anläggning och maskiner
Självklart tycker du att det är roligt och stimulerande att med pedagogisk kreativitet, att få de studerande att trivas och utvecklas med din undervisning. Vi vill att du med skickligt ledarskap kan skapa trivsel, tydlighet och struktur i undervisningen.
Vi kan erbjuda dig ett arbete med stor variation i trevlig och kreativ miljö där du kommer arbeta tillsammans med skolans övriga personal i ett högt och stimulerande tempo, med stora möjligheter att utforma undervisningen efter egna pedagogiska idéer.Publiceringsdatum2025-09-16Kvalifikationer
Högre studier inom grön utbildning exempelvis Arborist, Biolog, Hortonom, Landskapsingenjör, Landskapsarkitekt, Trädgårdsmästare eller liknande.
Yrkeslärarbehörighet är meriterande, men inget krav.
B-körkort krävs.
Tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse.
Sysselsättningsgrad 100%, eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning
Hvilan Utbildning har kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: johan.orre@hvilanutbildning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trädgårdslärare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hvilan Utbildning AB
(org.nr 556606-6980)
Junohällsvägen 3 (visa karta
)
112 64 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Platschef/Utbildningsledare
Johan Orre johan.orre@hvilanutbildning.se Jobbnummer
9512330