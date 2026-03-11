Trädgårdslärare
Om Hvilan Utbildning
Med anor från 1868 och med blicken mot framtiden har Hvilan Utbildning en bra balans mellan tradition och nytänkande. Hvilan Utbildning är Sveriges främsta utbildare inom den gröna näringen, trädgård och ägs av Hushållningssällskapet Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Hushållningssällskapet Sjuhärad samt Hushållningssällskapet Skåne. Publiceringsdatum2026-03-11Om tjänsten
Vi söker två engagerade lärare som brinner för den gröna branschen! Tjänsten innebär både praktisk och teoretisk undervisning, där du får kombinera teoretiska kunskaper med gedigen praktisk erfarenhet. I Stockholm utbildar vi arborister inom Yrkeshögskolan samt driver utbildningar på uppdrag av Arbetsförmedlingen inom Skötsel och Underhåll och Trädgårdsanläggning.
Som lärare hos oss får du arbeta med kursansvar, planering och undervisning utifrån aktuella kursplaner. Du kommer att sätta dig in i och omsätta kursplaner till konkreta undervisningsmoment, kursplaneringar och bedömningsgrunder.
Vi söker dig som har examen inom grön utbildning eller motsvarande - exempelvis Arborist, Biolog, Hortonom, Landskapsingenjör, Landskapsarkitekt, Trädgårdsmästare eller liknande och har aktuella kunskaper och erfarenhet inom området. Du måste tycka att det är roligt och stimulerande att få studerande att utvecklas och trivas och du måste vara van att leda mot tydliga mål. Krav är att du har B-körkort och lärarbehörighet är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder dig Ett varierande arbete i en trevlig och kreativ miljö där du arbetar tillsammans med engagerade kollegor. Hos oss får du stora möjligheter göra verklig skillnad för våra elevers framtid.
Anställningsvillkor
Tillträde: Så snart som möjligt enligt överenskommelse
Sysselsättningsgrad: 100%, eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning
Hvilan Utbildning har kollektivavtal
Ansökan Sista ansökningsdatum: 2026-03-31
Vi tar emot ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, så skicka din ansökan så snart som möjligt!
Ansökan skickas via e-post till: maria.eriksson@hvilanutbildning.se
Bifoga aktuellt CV.
Betygskopior och referenser behöver inte bifogas i detta skede.
För mer information om tjänsten, kontakta: Utbildningsledare Maria Eriksson E-postadress: maria.eriksson@hvilanutbildning.se
Telefon: 070-6768422
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trädgårdslärare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hvilan Utbildning AB
(org.nr 556606-6980), http://www.hvilanutbildning.se
Junohällsvägen 3 (visa karta
)
112 64 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Utbildningsledare
Maria Eriksson maria.eriksson@hvilanutbildning.se 0706768422 Jobbnummer
