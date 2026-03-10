Träarbetare/Snickare
2026-03-10
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Plats: Malmö/ Limhamn
Vi söker en erfaren snickare för bygg- och renoveringsprojekt i Malmö med omnejd.Publiceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
Allmänt snickeriarbete
Renovering och ombyggnad
Montering av kök, dörrar och fönster
Byggservice och mindre byggprojektKvalifikationer
Erfarenhet av snickeri eller byggarbete
Engelska är ett krav (English is required)
Kunna arbeta självständigt
B-körkort är meriterande
Vi erbjuder
Heltid
Lön enligt kollektivavtal
Stabilt arbete i ett växande företag
E-postadress: info@maintainbygg.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
E-post: info@maintainbygg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
