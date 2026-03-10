Träarbetare/Snickare

Maintain i Limhamn AB / Snickarjobb / Malmö
2026-03-10


Företag: Maintain i Limhamn AB
Plats: Malmö/ Limhamn

Vi söker en erfaren snickare för bygg- och renoveringsprojekt i Malmö med omnejd.

Publiceringsdatum
2026-03-10

Dina arbetsuppgifter
Allmänt snickeriarbete
Renovering och ombyggnad
Montering av kök, dörrar och fönster
Byggservice och mindre byggprojekt

Kvalifikationer
Erfarenhet av snickeri eller byggarbete
Engelska är ett krav (English is required)
Kunna arbeta självständigt
B-körkort är meriterande

Vi erbjuder

Heltid
Lön enligt kollektivavtal
Stabilt arbete i ett växande företag

E-postadress: info@maintainbygg.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
E-post: info@maintainbygg.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Maintain i Limhamn AB (org.nr 559265-4486)

Jobbnummer
9787595

