Vi söker dig som är intresserad av att jobba på en mindre förskola.
Förskolan Norpan, Ekonomisk fören / Barnskötarjobb / Lund Visa alla barnskötarjobb i Lund
2026-06-12
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Vi söker nu en engagerad och trygg barnskötare/pedagog till ett tidsbegränsad anställning på 100 % hos oss. Tjänsten inleds med tre månaders provanställning med möjlighet till fortsatt anställning under vikariatets period.Publiceringsdatum2026-06-12Om tjänsten
Som barnskötare/pedagog hos oss arbetar du tillsammans med arbetslaget för att skapa en trygg, lärorik och inspirerande miljö för barnen. Du är delaktig i det pedagogiska arbetet och bidrar till barnens utveckling och lärande genom lek, omsorg och struktur i vardagen.Dina arbetsuppgifter
Vara delaktig i den dagliga verksamheten
Skapa en trygg och positiv miljö för barnen
Planera och genomföra pedagogiska aktiviteter tillsammans med kollegor
Samarbeta med vårdnadshavare och arbetslag
Stötta barnens sociala och pedagogiska utveckling
Vi söker dig som
Är utbildad barnskötare eller har erfarenhet av arbete inom förskola/skola
Är ansvarstagande, flexibel och engagerad
Har ett gott bemötande mot barn, vårdnadshavare och kollegor
Trivs med att arbeta i team Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: ansokning.norpan@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tidsbegränsad anställning". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Förskolan Norpan, Ekonomisk fören
Björkstigen 29 (visa karta
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247 32 SÖDRA SANDBY Arbetsplats
Norpan Ek fören, Förskolan Kontakt
Rektor
Huda Lilo ansokning.norpan@gmail.com 04658583 Jobbnummer
9960521